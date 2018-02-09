Журналисты федеральных СМИ посетили завод Bridgestone в Ульяновске

В минувшую среду, 7 февраля, компания «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» провела первую в своей истории экскурсию для представителей федеральных СМИ на шинном заводе (Bridgestone) [http://www.4tochki.ru/catalog/tyres/bridgestone] в Ульяновске. В ходе экскурсии, которую лично провёл технический директор ООО «БМСНГ» Тэцуо Сасаки, журналисты познакомились с историей одного из самых современных на сегодняшний день заводов японской корпорации, с технологическими особенностями производства шин и персоналом предприятия, состоящим из высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение в соответствии с международными требованиями Bridgestone.

Особое внимание в ходе экскурсии было уделено презентации выпускаемых заводом моделей шин и новинок будущего летнего и зимнего сезонов 2018 года. Сегодня в портфель предприятия в Ульяновске входят популярные модели легковых летних шин линеек Bridgestone Ecopia и Bridgestone Turanza, зимние покрышки Bridgestone Blizzak и Bridgestone Ice Cruiser 7000, а также новая линейка шин дочернего бренда Firestone.

Из новинок грядущего летнего сезона 2018 журналистам были представлены высокопроизводительная летняя SUV-шина Bridgestone Alenza 001, обеспечивающая превосходный уровень комфорта, отличную ответную реакцию на руле и улучшенное сцепление с мокрой дорогой, и вседорожная всесезонка Bridgestone Dueler A/T 001, обладающая отлично сбалансированными характеристиками в сочетании с улучшенными внедорожными показателями, пониженным уровнем шума и повышенной износостойкостью.

В числе анонсированных компанией «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» зимних новинок, на которых будет сделан акцент в предстоящем зимнем сезоне 2018 года, были названы нешипованная модель Bridgestone Blizzak Ice и шипованная Bridgestone Ice Cruiser 7000S, являющаяся эволюционным развитием модели Ice Cruiser 7000.

В своем приветственном слове генеральный директор компании «Бриджстоун СНГ» Джеффри Гловер подчеркнул, что с момента основания компании в 1931 году и по сегодняшний день перед всем коллективом Bridgestone стоит одна задача — обеспечить общество продукцией наивысшего качества. «Чтобы создавать лучший продукт для потребителей, мы объединили новейшие технологии, квалифицированный персонал и стандартизованные бизнес-процессы на предприятии в Ульяновске, которое отвечает самым строгим мировым стандартам и требованиям Bridgestone, — отметил Джеффри Гловер. — Инвестиции в строительство завода составили 350 миллионов долларов. Это говорит о том, что развитие подразделения в России и СНГ носит для корпорации Bridgestone стратегический характер. Сейчас мы занимаем лидирующие позиции в сегменте зимних нешипованных шин премиум-класса и рассчитываем укрепить позиции в остальных сегментах шинного бизнеса, в том числе за счет расширения нашей инновационной продуктовой линейки и выхода завода в Ульяновске на полную производственную мощность».

Отметим, что в настоящее время ульяновский завод Bridgestone загружен не на полную мощность, в цехах еще идут работы по наладке и пуску станков. При этом практически все установленное на предприятии оборудование собственного производства. Немаловажно, что уровень локализации производства по сырью в настоящий момент составляет около 30 процентов, и в планах компании увеличить эту составляющую. Завод уже стал визитной карточкой и одним из двигателей экономики Ульяновской области. При выходе на проектную мощность предприятие, с расчетной численностью персонала около 800 работников, будет способно выпускать около 12 тысяч шин в день и до 2 миллионов в год.

Сегодня для журналистов компанией «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» был организован тест-драйв продукции, выпускаемой ульяновским шинным заводом. На льду замершей реки Свияга представители федеральных СМИ смогли испытать зимние шипованные шины Bridgestone и Firestone, а также свои навыки экстремального зимнего вождения.