Новосибирец вставил в колеса «Жигулей» десять тысяч саморезов

Идею с саморезами «Гаражу 54» подсказали его зрители. Владислав Барашенков запасся 10 тысячами этих деталей — по две с половиной тысячи на колесо. Чтобы управиться с работой в разумные сроки, он «собрал все шуруповерты в округе» и позвал помощников.

Все саморезы были поставлены так, что возвышались над покрышкой примерно на 10 миллиметров. Для максимального эффекта давление в шинах было поднято до трех с половиной атмосфер. При этом чтобы оборотная сторона саморезов не проткнула камеры, покрышки с внутренней стороны были обклеены армированным скотчем. «Чтобы наша камера хотя бы три-четыре круга по треку выжила», — пояснил автор ролика.

Попутно Владислав Барашенков со смехом пожаловался, что никто не хотел пускать его на свой трек, опасаясь за целостность покрытия своей трассы. Однако один из владельцев «айс-ринга», находящегося рядом со зданием «Советской Сибири», все же согласился.

Для эксперимента был взят старенький универсал ВАЗ-2102, который ранее «переобували» с колес на лыжи. Стартовав, Владислав Барашенков не смог скрыть своего восторга: «Вот это держак! Прямо держачище!» В качестве доказательства он вышел на двойной старт с Mercedes на обычной шиповке и моментально оторвался, в итоге обойдя «немца» на круг.

«Для тех, кто хочет погонять на льду, причем очень быстро, — делайте, не бойтесь. Гоняет она очень классно, держак просто сумасшедший. Как трамвай по рельсам. Как только движение руля — она сразу реагирует. Никаких заносов, скорость бешеная. Читерская тема», — заключил в итоге ведущий «Гаража 54».