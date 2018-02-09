Полностью новый Mercedes S-Class проходит испытания

Встречайте первый прототип Mercedes S-Class 2020 года, который был снят на камеры, казалось бы, скрывая более элегантный дизайн под его обширной оболочкой тела. Прототип был замечен фотографами-шпионами вместе с Audi A8 и BMW 7-Series. Несмотря на то, что информации о S-Class следующего поколения очень мало, мы шаг за шагом и расскажем вам все, что знаем.

Во-первых, вполне вероятно, что в нем будет представлен новый дизайн немецкого автопроизводителя, который был впервые представлен на новом CLS и совсем недавно — на совершенно новом A-Class. Если вы внимательно присмотритесь к облицовке корпуса, вы заметите, как капот будет фактически больше сужаться к решетке, но также и то, что, по-видимому, не существует каких-либо значительных складок вдоль профиля автомобиля.

Не так много известно о диапазоне двигателей S-Class 2020, но мы можем ожидать множество бензиновых и дизельных агрегатов, к которым присоединяются гибридные и полностью электрические версии либо при запуске, либо позже в какой-то момент.

То, что мы знаем, это то, что Mercedes теперь держит «мяч», когда речь заходит о технике безопасности в этом секторе, поскольку новое поколение A8 уже здесь, и BMW будет только модернизировать свои 7-Series в ближайшем будущем. Согласно словам председателя Mercedes, S-Class станет «первым автомобилем третьего уровня», где вы, очевидно, сможете насладиться опытом автономного вождения.