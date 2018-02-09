Toyota оказалась в центре нового скандала в США

В США разгорается очередной скандал с участием японского автопроизводителя Toyota . Один из крупнейших дилеров Калифорнии обвинил бренд в нежелании устранить опасный дефект гибрида Prius. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В 2016 году Toyota провела масштабный отзыв гибрида Prius для устранения перегрева инвертора, в ходе которого перепрошила программу управления электронным блоком. Однако клиенты бренда по-прежнему сталкиваются с опасной поломкой и оказываются в затруднительном положении.

Данная проблема проявилась на Prius 2010-2014 годов выпуска. В ходе отзыва дефектных машин в 2016 году на них обновили программное обеспечение и частично заменили электронные компоненты. Однако устранить поломку полностью, по данным дилера и самих клиентов, не удалось. Об этом свидетельствуют массовые отказы машин во время движения: в большинстве случаев они просто отключаются и перестают подавать признаки жизни, в том числе на скоростном шоссе. Инвертор автомобиля настолько сильно нагревается, что его крепёж и корпус плавятся.

Роджер Хоган, в семье которого есть две машины Toyota, заявил о том, что ему известно о по крайней мере сотне таких случаев, и отказался торговать подержанными Prius. В общей сложности в представительствах бизнесмена скопилось порядка 70 автомобилей на сумму в миллион долларов. В прошлом году Хоган подал иск в Верховный суд округа Ориндж, в котором указал на недопустимый брак модели Prius, способный привести к фатальным последствиям. Также бизнесмен подал жалобу в Управление национальной безопасности дорожного движения по расследованию дефектов. Бывший президент «Ассоциации дилеров Toyota Южной Калифорнии» убеждён, что его «ответственность начинается и заканчивается безопасностью клиентов», поэтому отказался торговать сомнительной продукцией.

Официальные представители Toyota отвергли все обвинения Роджера Хогана. При этом ранее, 12 февраля 2014 года, они признали наличие данной проблемы и объявили о добровольном отзыве дефектной техники. Неисправность инвертора вызывала колоссальный перегрев и отключение электрических компонентов.

Инвертор контролирует взаимодействие высоковольтной батареи и электродвигателей. Он поднимает напряжение с 200 вольт до примерно 500 для питания моторов, одновременно переводя постоянный ток в переменный, и наоборот, когда подзаряжает батарею при замедлении автомобиля (электродвигатели работают в режиме генераторов).

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Примерно за год до отзыва Prius исправлениям подверглись гибридные Highlander 2006-2010 годов выпуска. Инверторы на Highlander полностью заменялись на новые. В случае же с Prius производитель решил сэкономить и программно урезал производительность гибридной установки, снизив нагрузку на инвертор.

По подсчётам Хогана, Toyota продала в США свыше 800 000 Prius и 80 000 гибридных Highlander с дефектными инверторами. Стоимость перепрошивки программы управления обходится производителю примерно в 80 долларов, а замена инвертора — в 2 000 долларов. Перепрошивая электронный блок, а не заменяя его на новый, производитель экономит 1,3 млрд долларов. В случае перегрева новая прошивка позволяет автомобилю самостоятельно доехать до сервиса с небольшой скоростью (5-10 миль в час), однако проблемы это не решает. Все автомобили с зарегистрированными ошибками в работе инвертора, поступившие в дилерский центр Хогана, имели признаки обугливания и разрушения этого компонента.

Перепрошивка программы управления инвертором снижает его производительность и не даёт окончательно выйти из строя важнейшей системе гибридной составляющей. При этом расход топлива и вредные выбросы, по утверждению Хогана, существенно увеличиваются. Таким образом, под сомнение ставятся не только безопасность, но и официальные заявленные характеристики модели Prius.

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