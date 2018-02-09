ВЕНТУС SKODA. Давайте знакомиться?

Мы всегда рады новым знакомствам и приглашаем Вас в нашу семью SKODA

Если Вы остановили свой выбор на ВЕНТУС, то мы с радостью сообщаем, что всем клиентам, обратившимся к нам впервые, мы дарим скидку 15% на сервисные работы и 10% на запчасти.

После проведения работ Вам будет выдана книга купонов, дающая суммарную выгоду до 19500 рублей на обслуживание в нашем ДЦ.

Мы будем стараться, чтобы наше знакомство переросло в дружбу!

Познакомьтесь с программой «Выгодный сервис»

Записаться на сервисное обслуживание Вы можете по телефону: +7 (495) 266-79-45 Мы уже ждём вашего звонка!

ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

www.ventus.ru *Стоимость указана с учётом оригинальных экономичных деталей (данные детали применимы не для всех вариантов комплектаций автомобилей).

**Программа не суммируется с дисконтной картой. Стоимость указана с учётом оригинальных деталей