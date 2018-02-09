Ещё
ВЕНТУС SKODA. Давайте знакомиться?
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВЕНТУС SKODA. Давайте знакомиться? 

Wroom.ru 9 февраля 2018
Фото: Wroom.ru
Мы всегда рады новым знакомствам и приглашаем Вас в нашу семью SKODA!
Если Вы остановили свой выбор на ВЕНТУС, то мы с радостью сообщаем, что всем клиентам, обратившимся к нам впервые, мы дарим скидку 15% на сервисные работы и 10% на запчасти.
После проведения работ Вам будет выдана книга купонов, дающая суммарную выгоду до 19500 рублей на обслуживание в нашем ДЦ.
Мы будем стараться, чтобы наше знакомство переросло в дружбу!
Познакомьтесь с программой «Выгодный сервис»
Записаться на сервисное обслуживание Вы можете по телефону: +7 (495) 266-79-45  Мы уже ждём вашего звонка!
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru  *Стоимость указана с учётом оригинальных экономичных деталей (данные детали применимы не для всех вариантов комплектаций автомобилей).
**Программа не суммируется с дисконтной картой. Стоимость указана с учётом оригинальных деталей
Wroom.ru: последние новости
Автомобили УАЗ будут продавать в Италии Несколько моделей марки Renault стали дороже Согревающее предложение от ВЕНТУС SKODA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение