ВЕНТУС SKODA. Давайте знакомиться? 

Мы всегда рады новым знакомствам и приглашаем Вас в нашу семью SKODA!
Если Вы остановили свой выбор на ВЕНТУС, то мы с радостью сообщаем, что всем клиентам, обратившимся к нам впервые, мы дарим скидку 15% на сервисные работы и 10% на запчасти.
После проведения работ Вам будет выдана книга купонов, дающая суммарную выгоду до 19500 рублей на обслуживание в нашем ДЦ.
Мы будем стараться, чтобы наше знакомство переросло в дружбу!
Познакомьтесь с программой «Выгодный сервис»
Записаться на сервисное обслуживание Вы можете по телефону: +7 (495) 266-79-45 Мы уже ждём вашего звонка!
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru *Стоимость указана с учётом оригинальных экономичных деталей (данные детали применимы не для всех вариантов комплектаций автомобилей).
**Программа не суммируется с дисконтной картой. Стоимость указана с учётом оригинальных деталей