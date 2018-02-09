КамАЗ начнет выпуск электробусов нового поколения в 2018 году

Группа КамАЗ планирует начать производство электробусов третьего поколения в 2018 году, говорится в материалах автопроизводителя.

Электробус адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащён видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона — 85 пассажиров.

«Зарядка электробуса возможна в условиях низких температур: аккумуляторные батареи работают без дополнительных систем подогрева даже при –40°С. Таким образом, электробус может перевозить пассажиров круглый год», — говорится в материалах КамАЗа.

Ранее сообщалось, что КамАЗ стал первым российским производителем пассажирского транспорта на электротяге. Электробус КамАЗ-6282 заряжается от станции ультрабыстрой подзарядки в течение 8-12 минут и на этом заряде может проехать до 70 км. Модель успешно прошла испытания в российских городах.

КамАЗ планируют принять участие в аукционах «Мосгортранса» на поставку 300 электробусов и их обслуживание на 15 лет на общую сумму почти 32 млрд рублей, говорил ранее RNS представитель автозавода.

«Мосгортранс» проводит испытания электробусов с 2015 года. На городские маршруты уже выходили автобусы на электротяге от КамАЗа, ЛиАЗа , Linkker (Финляндия), Vivovt Max Electro (Белоруссия) и Yutong (Китай).

Москва в будущем может приобретать по 300 электробусов ежегодно, а с 2021 года город будет закупать только электробусы вместо техники с дизельными двигателями.