В Индии дебютировали Renault стилизованные под Captain America и Iron Man

Когда фильм приобретает славу мирового блокбастера, его герои становятся международными символами с мгновенно узнаваемыми лицами.

Таким образом, западная культура распространяется и в такие дальние страны как Индия.

Наглядным примером такой глобализации стали два новых кроссовера Renault , стилизованные под «Железного Человека» и «Капитана Америка», дебютировавшие в Индии.

Компакт-кросс Renault Iron Man оформлен в золотистые и красные цвета товарного знака супергероя. Renault Kwid получил уникальную графику, а вдоль порогов читается слово «INVINCIBLE».

Компактный SUV стилизованный под «Captain America» расцвечен белыми и красными акцентами. В нижней части дверей красуется надпись «супер солдат». Графика преисполнена американским патриотизмом с большим количеством звезд. Капот украшен эмблемой бренда Captain America.

В салоне изменения не так заметны: в интерьере «Капитана Америки» появилась красная ручка переключения и красная обстрочка, а «»Железный Человек» имеет внутри золотую ручку КПП и акценты в виде золотистых строчек.

Renault Kwid Super Hero Edition предлагается только с 1,0-литровым бензиновым двигателем, который составляет 67 лошадиных сил. Пятиступенчатая механическая коробка передач является стандартной, а автоматическая доступна опционально.