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В Индии дебютировали Renault стилизованные под Captain America и Iron Man
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В Индии дебютировали Renault стилизованные под Captain America и Iron Man 

Car.ru 11 февраля 2018
Фото: Car.ru
Когда фильм приобретает славу мирового блокбастера, его герои становятся международными символами с мгновенно узнаваемыми лицами.
Таким образом, западная культура распространяется и в такие дальние страны как Индия.
Наглядным примером такой глобализации стали два новых кроссовера Renault, стилизованные под «Железного Человека» и «Капитана Америка», дебютировавшие в Индии.
Компакт-кросс Renault Iron Man оформлен в золотистые и красные цвета товарного знака супергероя. Renault Kwid получил уникальную графику, а вдоль порогов читается слово «INVINCIBLE».
Компактный SUV стилизованный под «Captain America» расцвечен белыми и красными акцентами. В нижней части дверей красуется надпись «супер солдат». Графика преисполнена американским патриотизмом с большим количеством звезд. Капот украшен эмблемой бренда Captain America.
В салоне изменения не так заметны: в интерьере «Капитана Америки» появилась красная ручка переключения и красная обстрочка, а «»Железный Человек» имеет внутри золотую ручку КПП и акценты в виде золотистых строчек.
Renault Kwid Super Hero Edition предлагается только с 1,0-литровым бензиновым двигателем, который составляет 67 лошадиных сил. Пятиступенчатая механическая коробка передач является стандартной, а автоматическая доступна опционально.
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