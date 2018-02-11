Infiniti QX80 2018 — новый дизайн на старый каркас. Что изменилось после рестайлинга?

Infiniti QX80 — обновленная версия Инфинити , которая поступила в продажу в Америке в самом конце 2017 года. Сейчас активно обсуждается выход новинки на российский рынок, хотя стоит заметить, что прежняя версия не снискала у отечественных автомобилистов особого расположения. Однако, обновленная модель имеет все шансы на то, чтобы заинтересовать российского потребителя хотя бы динамикой вкупе с улучшенными внешними характеристиками. Основные изменения Все существенные изменения, которыми может похвастаться новый Infiniti QX80, коснулись кузова внедорожника. Носовая часть сохранила свою первоначальную архитектуру, но вот ее исполнение стало на порядок современнее.

Автомобиль утратил свой «туповатый» угловатый вид, который мог еще кого-то впечатлить в нулевых, но не сейчас. Скучные стандартные фары получили прищуренную форму и гармонично вписались в новый экстерьер. Сами линии носа стали мягче, более обтекаемыми. Радиаторная решетка также получила более плавные линии и современную форму, сохранив старые черты и ромбовидные ячейки.

Противотуманные фары созданы на базе LED-технологии. Лампы основного освещения — также светодиодные. При включении фар световые ленты выглядят намного эффектнее, по крайней мере в сравнении с предыдущим вариантом.

Появились небольшие грани, придающие экстерьеру остроты и актуальности, а также они сделали авто более спортивным и современным. Выштамповка передних крыльев и бамперов также претерпела некоторые изменения.

Новая версия Infiniti, может, и не в состоянии поспорить с конкурентными аналогами, однако стала на порядок эффектнее. Если раньше это была такая себе рабочая лошадка непримечательного внешнего вида, то сейчас это уже довольно агрессивный автомобиль, с легкими спортивными чертами или хотя бы попыткой их имитировать.

Технические характеристики Эти параметры автомобиля остались без изменений, причем полностью. Под капотом у Infiniti QX80 2018 все тот же восьмицилиндровый бензиновый двигатель объемом 5.6 литра, развивающий мощность до 405 л. с. и трудящийся в паре с автоматической КП, работающей в 7 режимах.

И это все тот же рамный полноприводный внедорожник с понижающей передачей!

Что касается габаритов, то в длину QX80 2018 имеет 5 393 мм, в высоту — 1 925 мм (вместе с рейлингами), а в ширину 2 029 мм. Дорожный просвет остался на прежнем уровне — 257 мм.

Изменился внешний вид колесных дисков — эффектные хромированные элементы выполнены под стать новому облику автомобиля. Диаметр колесных дисков составляет 20 дюймов и дополняются они специальными шинами Р275/60R20. При доплате можно получить 22-дюймовые диски со вставками на 9 хромированных спиц, на которые устанавливаются покрышки формата Р275/60R22. Высокие массивные колеса соответствуют своим видом всему облику внушительного внедорожника. Как изменился салон Как и кузовная часть, салон дорестайлинговых Infiniti QX80 был не в лучшем виде. Материал отделки буквально просился, чтобы его заменили на более качественный, мультимедиа взывала к обновлению на современную модель, а внешний вид приборной панели оставлял желать лучшего.

Обновленный вариант получил рельефную кожаную отделку сидений с ромбовидным рисунком на седушках и спинке. Допотопное мультимедиа сменилось на вполне приличный комплекс In Touch, а экраны в подголовниках передних сидений стали побольше.

Комплектация Автомобиль может похвастаться электроприводом для регулировки сидений. Сами сидения обзавелись подогревом, а плюс к этому еще и вентиляцией — это позволяет чувствовать себя во время движения максимально комфортно. Нетипичная особенность в том, что подогревом оснащены не только передние, но и задние сидения. Это пока еще довольно редкое явление — мало какие модели авто оснащаются такой функцией. Также задние сидения легко складываются, благодаря чему багажное отделение увеличивается в объеме до 2 690 литров.

Плюс к этому, новый Infiniti QX80 оснащен четырехзонным климат-контролем с функцией ионизации воздуха. Во время парковки, после того, как авто остановится, рулевое колесо и пассажирское сидение отъезжают. Такая возможность добавлена для того, чтобы облегчить посадку/высадку пассажиров и водителя.

Комплектации и цена В продажу новый Ку Икс 80 2018 года поступает в двух исполнениях — базовая комплектация (56) и улучшенная комплектация (56 Hi-Tech). Вариант 56 представляет собой автомобиль с минимальной ценой, которая составляет примерно 4 300 000 рублей.

56 Hi-Tech — вариант более дорогой и имеющий несколько улучшенное оснащение. Ценник авто этой комплектации стартует от 4 450 000 рублей. Конкуренты В ряду премиальных внедорожников не так и много моделей, которые могут составить конкуренцию новому Infiniti QX80. Среди них почетное место занимают Bentley Bentayga, Hummer H2/H3, Land Rover Range Rover.

Также потеснить Инфинити на рынке могут Мерседес GLS, Тойота Ленд Крузер и Кадиллак Эскалейд. Тест-драйв новой Инфинити Ку Икс 80 Начать стоит с того, что новая Infiniti QX80 — это мощный, крупный автомобиль на 7 мест, в который можно с легкостью поместить небольшое семейство и место еще останется. Поэтому не стоит его сравнивать с компактными маневренными легковушками, а следует смотреть как на полноценный внедорожник.

Светлый и просторный Инфинити 2018 — это свобода и комфорт в салоне, внушительный внешний вид и хорошая проходимость с учетом высоты клиренса — 257 мм.

Нетурбированный атмосферник силой от 400 л. с. резко берет с места и разгоняется до сотни за 6.5 секунд, как и заявлено производителем, и глухо рыча на максимальных оборотах, идет по любой дороге с упорством носорога.

Колдобины и ухабы для машины не проблема, а мощная качественная подвеска гасит колебания даже на «лежачих полицейских». Находясь в салоне, практически не ощущаешь неровностей дороги. Управляемость также на высоте, с учетом размеров и веса автомобиля. Конечно, это не легенький седан, который четко контролируется на предельной скорости, но с учетом габаритов Инфинити управляется почти как спорт-кар.

А вот с расходом топлива производитель слукавил. По паспорту заявлено 20.6 литров на 100 км. Возможно так и есть на идеальной трассе и при минимальной загруженности. Но в реальных условиях, да еще и на городских дорогах, новый Infiniti QX80 «кушает» не менее 26 литров на сотню.

То есть, на бюджетный автомобиль новинка точно не потянет. Но если у вас под рукой всегда «лишняя» сумма денег, а любовь к мощности и комфорту зашкаливает, Инфинити 2018 — года идеальный выбор.

Стоит отметить, что и звукоизоляция у новинки на высоте — отличная акустика в салоне, звуки извне практически не проникают. Официально про улучшение шумоизоляции не упоминалось, однако ее очевидно доработали. Как бы то ни было, с «шумкой» у Инфинити 2018 полный порядок. Вердикт QX80 — автомобиль не из дешевых, и покупать его ради внушительного вида вряд ли стоит. Но если вам необходим надежный и комфортный внедорожник на большое количество пассажирских мест, способный пройти грязь, гравий и неровности дороги — стоит присмотреться к Infiniti QX80. Модель сохранила свои рабочие характеристики, но обзавелась более интересным и привлекательным дизайном, а также современной электроникой.