Дорогая, я уменьшил фабрику! Бизнесмен из США производит автомобили на 3D-принтерах

Кевин Зингер не понаслышке знает, что представлял собой так называемый ржавый пояс Америки в годы расцвета промышленности. Едкая вонь, сажа из заводских труб и работа на каникулах, перелопачивание угля — все это его собственные воспоминания о 1970-х годах, когда он жил в Кливленде. Этот город на севере штата Огайо был символом индустриальной мощи США — до тех пор, пока все разом не рухнуло.

Сейчас 58-летний предприниматель хочет быть причастным к открытию новой эры в производстве и надеется, что это поможет выстоять его родному городу и многим другим городам Америки. Новая эра уже наступила на миниатюрной, размером с супермаркет, фабрике, расположенной в здании из бетона и стекла в бизнес-парке на окраине Лос-Анджелеса. В лобби штаб-квартиры стартапа Divergent 3D, основанного Зингером пять лет назад, стоит Dagger — спортивного вида мотоцикл.

А рядом с ним Blade — гламурный спорткар, глядя на который вспоминаешь сцены из «Особого мнения» Спилберга. Оба транспортных средства сделаны Зингером с помощью запатентованных им технологий, основанных на 3D-печати из металла. Эти технологии дешевле, чем традиционное производство, и не так вредят окружающей среде. И они могут изменить транспортную отрасль так же, как электрические и автопилотируемые автомобили.

И Blade, и Dagger — прототипы, но Зингер уже заключил соглашение с Groupe PSA — производителем автомобилей Peugeot и Citroën, по которому он должен разработать несколько проектов в ближайшие годы. Еще его фабрика будет делать опытные образцы (небольшие партии) других тестовых машин — вагончиков-шаттлов — для клиентов, имена которых Зингер пока не называет.

Завод в миниатюре

Его компания получила в первом раунде $28 млн от инвесторов, в числе которых Horizons Ventures гонконгского миллиардера Ли Кашина и Altran Technologies, французская консалтинговая фирма, работающая на автомобильном рынке. А в ноябре 2017-го Divergent 3D привлекла $65 млн, при этом инвесторы получили опцион на покупку долей компании еще на $40 млн при той же оценке.

«Традиционное автопроизводство фундаментальным образом подорвано. Вы не можете постоянно то расширять, то сокращать свои заводы, чтобы соответствовать всем экономическим и экологическим требованиям этого рынка», — говорит Зингер. По его словам, Divergent 3D торит путь к лучшему будущему, производя товары так, как их следует производить. А производство XXI века — это не мегазаводы Детройта и не «гигафабрики» Илона Маска, а ассоциации небольших городских фабрик вроде той, что принадлежит ему. Только на них можно производить ограниченные партии недорогих низкоуглеродных автомобилей. И только такие производства вернут рабочие места в небольшие города Америки.

Стоимость строительства традиционного автозавода — от $500 млн до $1 млрд, при этом срок амортизации оборудования составляет много лет, поэтому, чтобы приносить прибыль, завод должен производить сотни тысяч машин в год. Divergent 3D обещает построить в помещении складского типа производственную линию на 20 000 и более автомобилей в год, оснащенную принтерами для 3D-печати из металла, лазерными резаками и роботами-сборщиками, — и это все за $50 000. Из-за низких первоначальных вложений и производственных затрат себестоимость выпускаемых автомобилей в среднем будет на $6700 ниже, уверяет Зингер.

Не только Зингер сделал ставку на использование технологий 3D-печати для индустриального производства. До сих пор с их помощью делали главным образом прототипы, однако эти технологии быстро развиваются, они могут «выращивать» все более крупные детали из все более разнообразных материалов, включая металлический порошок.

Продажи 3D-принтеров, которые уже используют при изготовлении ракетных двигателей SpaceX и гигантских ветряных турбин для General Electric , быстро растут. Ford Motor хотя и не печатает пока свои F-150, но использует 3D-принтеры для производства заводского оборудования. HP предсказывает, что эти технологии приближают «распределенное производство», при котором компании смогут сами изготавливать то, что им нужно, когда нужно и где нужно, говорит Тим Вебер, директор подразделения 3D-печати этой компании.

«Представьте, что вы пришли на торговую площадку типа Amazon. Вы заказали машину. Возможно, ее разработали в Литве, но сделают ее в вашем городе и доставят вам через пару дней. Вот в каком направлении все движется. Так, конечно, станет не сразу, но именно так выглядит четвертая промышленная революция». Профессор Университета Карнеги Меллон Коста Сарамос считает, что «использование 3D-печати в промышленности разорвет большинство существующих сейчас производственных цепочек».

Новый вид производства

Например, Зингер использует сложные металлические узлы, распечатанные в 3D, как соединительную ткань, которую прикрепляет к раме из углеволокна с помощью прочного клея. В результате получается прочная и легкая платформа, в разы дешевле, чем сделанная традиционным способом штамповки и сварки. Вместо покраски машины «закатывают» в цветной устойчивый к царапинам винил. Сделанные по такой технологии автомобили намного легче и, соответственно, потребляют меньше горючего.

Groupe PSA рассчитывает, что Divergent 3D поможет ей повысить эффективность производства, что стало частью новой стратегии, принятой при новом главе компании Карлосе Таваресе. В 2016 году PSA провела полугодовое исследование, которое показало, что применение технологий от Divergent 3D в разработке автомобилей класса SUV носит революционный характер: время разработки может сократиться на год, вес авто уменьшится наполовину, требуется на 75% меньше компонентов плюс можно вносить больше изменений по ходу дела. «Эта технология дает нам возможность значительно сократить производственные мощности и воздействие на окружающую среду, уменьшить вес автомобилей, усложняя при этом конструкцию, а кроме того, мы получаем практически безграничную гибкость при проектировании, — сказал Таварес в 2016 году после подписания соглашения с Зингером. — Это радикальные перемены для всей автоиндустрии».

По словам Зингера, к концу 2017 года у Divergent 3D уже были соглашения на разработку с несколькими компаниями. Если входящая в Alphabet Waymo или Apple в один прекрасный день решат спроектировать новый автономный автомобиль, Divergent 3D им в этом поможет. «Мы должны работать по всему миру», — добавляет он.

Разрушитель станков

Кевин Зингер — нетипичный кандидат на роль разрушителя станков и конвейеров. В детстве он хорошо играл в американский футбол, что помогло ему поступить в Йель, и в 1980-м он стал игроком года всей Лиги Плюща. Получив диплом юриста, он до конца 1980-х работал в прокуратуре , а в начале 1990-х перешел в Goldman Sachs и стал банкиром. Еще он успел попробовать себя в качестве финдиректора разорившейся впоследствии службы доставки продуктов Webvan и в одной из инвестиционных фирм.

Divergent 3D не первый подход Зингера к разрушению автомобильного производства. В 2008 году он стал со­основателем компании Coda Automotive, которая планировала взорвать рынок электрокаров своим седаном китайского производства. Но момент был выбран неудачно. Как раз тогда Tesla выпустила элегантную Model S, которая задала новые ориентиры для рынка.

Coda лопнула, но с Divergent 3D может получиться лучше. Зингер не собирается тягаться с Tesla или с кем-­либо еще в производстве автомобилей. Его бизнес-модель предполагает продажу лицензий на использование технологий Divergent 3D автопроизводителям. Похоже, что и момент на этот раз выбран удачно. Дело идет к тому, что в крупных городах возникают транспортные услуги как альтернатива частному автотранспорту, и технология 3D-печати будет востребована производителями недорогих экологичных автомобилей для каршеринга.

«Мы сможем делать это за приемлемую цену с гораздо большей гибкостью, — говорит Зингер. — К этому все идет. Устойчивость окружающей среды, устойчивость экономики зависит от разнообразия».

Машина для Лос-Анджелеса может быть совсем непохожа на машину для Парижа или Шанхая.

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