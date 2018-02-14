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Администрация Невьянска решила купить иномарку за 1,5 миллиона и нарвалась на проверку прокуратуры
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Администрация Невьянска решила купить иномарку за 1,5 миллиона и нарвалась на проверку прокуратуры 

РИА «ФедералПресс» 14 февраля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сначала на иномарку приметили местные СМИ на сайте госзакупок. Согласно требованиям, стоимость машины составляет 1,5 миллиона рублей, а технические характеристики строго соответствуют иномарке «Тойота Камри».
Данный факт привлек прокуратуру, которая начала проверку о целесообразности таких трат.
«В настоящее время Невьянская городская прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд», — рассказали в ведомстве.
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