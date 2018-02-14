Администрация Невьянска решила купить иномарку за 1,5 миллиона и нарвалась на проверку прокуратуры

Сначала на иномарку приметили местные СМИ на сайте госзакупок. Согласно требованиям, стоимость машины составляет 1,5 миллиона рублей, а технические характеристики строго соответствуют иномарке « Тойота Камри».

Данный факт привлек прокуратуру , которая начала проверку о целесообразности таких трат.

«В настоящее время Невьянская городская прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд», — рассказали в ведомстве.