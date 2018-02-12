Принудительная канализация в подвале частного дома: особенности системы и нюансы монтажа

Фото: Grundfos

Насосные установки. Модель Grundfos Sololift2 C-3 рассчитана на грязную воду температурой до 75 °С (26 850 руб.). Фото: Grundfos

Классическая система канализации — самоточная. Жидкие канализационные отходы двигаются по трубам под действием силы тяжести, поэтому канализационные трубы укладывают под небольшим уклоном в сторону септика или уличного коллектора (так, уклон для труб диаметром 110 мм составляет 2–3 см на погонный метр трубы). Поэтому, если в подвальном помещении вы будете проектировать санузел с самотёчной канализацией, вам, возможно, придётся сильно заглублять канализационную трубу, что ведёт к значительному удорожанию проекта (представьте, что труба прокладывается на глубине не 1,5, а 3 м плюс на столько же увеличивается заглубление остальных элементов системы).

Установки принудительного канализования помогут избавиться от стоков, даже если помещение санузла находится на несколько метров ниже септика или уличного коллектора.

Модель Sanicubic 1 (SFA), мощная насосная станция, рассчитана на удаление стоков от всего дома (от 75 тыс. руб. Фото: SFA Решить проблему помогают насосные установки принудительного канализования. Они представляют собой компактные насосные станции, специально разработанные для удаления стоков от ванной, кухни или туалета (на расстояние до 100 м и на высоту до 11 м).

Фото: SFA Модель Sanidouche (SFA) для умывальника, душа, биде (15 тыс. руб.). Фото: SFA Подбирают такие установки в зависимости от требуемой производительности и типа стоков. Есть модели, предназначенные как для серых стоков (кухня и ванная), так и для чёрных (туалет), для стоков с комнатной температурой и горячих. Также некоторые модели конструктивно выполнены так, чтобы облегчить их установку в санузле. Например, модель Sanipro (SFA) легко устанавливается позади унитаза, а низкая (145 мм высотой) модель Sanidouche отлично поместится под душевым поддоном. Есть варианты насосных установок для монтажа в стенах, насос­ные установки, полностью интегрированные в унитазы, и даже модели для откачивания конденсата от кондиционеров.

Для простоты производители обычно указывают, какие их модели для каких типов стоков предназначены. Стоимость станций, в зависимости от производительности, в среднем от 12 до 70 тыс. руб.

Пример размещения канализационной установки SOLOLIFT2 C-3 Компактные размеры, обратный клапан в напорном патрубке, вентиляционный клапан с угольным фильтром (не требуются дополнительные фильтры) — всё это значительно упрощает монтажные и сервисные работы

Какие нужны трубы

Помимо насосной установки вам потребуются также специальные канализационные трубы (диаметром от 22 до 50 мм), способные выдерживать небольшое (0,5–1,5 атм) давление воды (напор).

Их выпускают компании Geberit, Uponor и некоторые другие производители. Обычные (чугунные и пластиковые) трубы для напорных канализационных магистралей не рекомендуются.

Примеры соответствия моделей насосных установок типу стоков

Модель

Sanipro

Sanivite

Sanidouche

HiDrainlift 3-24 Sololift2 C-3 Sololift2 WC-3 Марка

Grundfos

Grundfos

Малые точки водозабора (душ, умывальник)

Большие точки водозабора (кухня, ванная)

Унитаз