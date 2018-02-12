Британия откажется от дизельных поездов к 2040 году

Москва, 12 февраля — «Вести. Экономика». Правительство Великобритании разработало планы по прекращению использования поездов только на дизельном топливе на британских железных дорогах к 2040 г., сообщает издание Financial Times. EPA/JULIAN STRATENSCHULTE Министр железных дорог Джо Джонсон намерен призвать железнодорожную отрасль в своем выступлении к составлению планов поэтапного отказа от дизельных поездов согласно информации издания. "Я хотел бы, чтобы мы к 2040 году убрали все дизельные поезда с дорог, — намерен заявить Джонсон в своем выступлении. — Если это кажется амбициозной целью, так тому и быть, и я не собираюсь извиняться за это". По данным FT, примерно 29% всех поездов Великобритании работают исключительно на дизельном топливе. В прошлом году Великобритания заявила, что запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 г. в попытке уменьшить загрязнение воздуха, что говорит о конце более чем столетней зависимости от двигателей внутреннего сгорания. Британское правительство попало под давление для принятия мер по сокращению уровня загрязнения воздуха после проигрыша ряда судебных исков, которые были инициированы группами избирателей. Консерваторы премьер-министра Терезы Мэй обязались к 2050 г. сделать так, чтобы почти каждый автомобиль имел нулевой уровень выбросов.