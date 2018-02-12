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Обновленные мотоциклы Triumph Speed Triple S и RS
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Обновленные мотоциклы Triumph Speed Triple S и RS 

Motonews.ru 12 февраля 2018
Фото: Motonews.ru
Легендарная британская мотомарка Triumph представила обновленные заряженные версии популярной модели мотоцикла Speed Triple — Speed Triple S и RS.
Самые серьезные улучшения, как и следовало ожидать, были произведены в отношении силового агрегата мотоциклов. Speed Triple S и RS нового поколения приводятся в движение модернизированным мотором типа «рядная трешка», в котором, по словам производителя, было обновлено 105 различных деталей — для большей мощности, большего момента и более плавного их распределения.
Пиковая мощность выросла до 150 л.с., а максимальный крутящий момент — до 117 Нм. Это на 7% и 4% больше, чем у стандартной версии. Этого удалось добиться за счет более легких деталей движка — в том числе, кривошипного механизма и гильз цилиндра, а также за счет поршней с другим профилем и измененных головок цилиндров.
Обновилась также и выхлопная система, обеспечивающая бОльшую производительность и лучший звук. Поменяли также коробку передач и сцепление.
Новые модели сохранили узнаваемый односторонний маятник и диагональную раму с предыдущего поколения. Шины — Pirelli Diablo Supercorsa, передние дисковые тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами Monobloc.
У обеих моделей — полностью регулируемая подвеска, которую можно настраивать как для дорожного использования, так и для езды по треку. Не забыли и про дизайн — номые мотоциклы идут с новыми десятиспицевыми колесми, сдвоенной выхлопной системой в гоночном стиле, узнаваемым фирменным головным светом и решеткой с интегрированным воздуходом, алюминиевыми корпусами зеркал, глянцевым топливным баком и зауженным радиатором.
В списке стандартных опций — новая настраиваемая 5-дюймовая TFT-панель приборов, новые переключатели с подсвечивающимися кнопками, система регулирования дросселя ride-by-wire, четыре режима езды (трасса, дождь, спорт и настраиваемый пилотом), круиз-контроль и огни дневного хода.
У Triumph Speed Triple S — полностью регулируемая обратная вилка Showa 43 мм и моноамортизатор Showa сзади, а также регулируемая ABS и трэкшн-контроль. У RS — еще и система работающей в поворотах ABS и бесключевое зажигание. Также RS на 3 кг легче, чем S.
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