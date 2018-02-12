СМИ: в Германии предложили вдвое увеличить премии покупателям электромобилей

ТАСС , 12 февраля. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) предложила в два раза увеличить выплаты покупателям электромобилей. Как сообщает в понедельник агентство DPA , данная инициатива направлена на увеличение доли экологичного транспорта на дорогах страны.

По его данным, СДПГ инициировала переговоры с партнерами по правящей коалиции о повышении премий за обмен дизельных машин на электромобили до €8 тыс. На данный момент их размер составляет €4 тыс., если автолюбитель приобретает электромобиль, и €3 тыс., если речь идет о гибридном авто. Наполовину эта программа будет финансироваться за счет федеральных средств, а наполовину — за счет производителей.

"Мы хотим обеспечить экологически чистое передвижение в городах и (в то же время) избежать запрета для дизельных автомобилей", — заявил вице-председатель фракции СДПГ в Бундестаге Зёрен Бартоль.

В коалиционном договоре между ХДС/ХСС (консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов) и СДПГ партии пришли к соглашению о повышении премий за покупку электромобилей для нужд таксопарков и легкого коммерческого транспорта. Конкретная сумма при этом не называется. Помимо выплат, депутаты также обсудили строительство новых электрозаправок: по предварительным планам, к 2020 году должно быть установлено не менее 100 тыс. дополнительных станций.

С инициативами по расширению сетей электрозаправок в ноябре прошлого года выступил телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom. Он располагает на территории всей страны около 380 тыс. распределительных щитков, которые можно модифицировать соответствующим образом, чтобы электромобили могли заряжаться от них.