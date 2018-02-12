Индийский стартап представил электробайк за 10 тысяч долларов

Разработчики индийской компании Emflux последние два года заняты разработкой недорогого и практичного спортивного электромотоцикла с запасом хода в 200 километров. Одна из особенностей мотоцикла — уникальные комплектующие, которые инженеры компании создали самостоятельно.

Электродвигатель Emflux One мощностью в 80 лошадиных сил подпитывается литий-ионной батареей на 9,7 кВт⋅ч, благодаря чему мотоцикл способен разгоняться до 200 километров в час. Скорости в сто километров в час он достигает всего за три секунды — прямо как неплохой спортивный мотоцикл. Одно из главных же его достоинств — цена. Emflux One будет стоить чуть меньше десяти тысяч американских долларов, что довольно неплохо для современного мотоцикла с электроприводом. Обычно электробайки такого класса стоят довольно дорого, поэтому именно ценой разработчики и собираются привлечь покупателей в первую очередь.

Тем не менее, пишет New Atlas, независимых тестов рабочего прототипа ещё не проводилось, поэтому сейчас можно лишь полагаться на заверения самих создателей. А они обещают, что помимо серьёзных технических характеристик их мотоцикл сможет похвастаться и высокотехнологичной начинкой. Emflux One будет оснащён современной навигационной системой, сможет работать со всеми стандартами связи, а его операционная система будет получать обновления с новыми функциями.

Несмотря на заманчивую цену, добротные характеристики и привлекательный внешний вид, мотоцикл пока ещё нельзя купить — рабочий прототип хоть и готов, но до серийного производства мотоцикла ещё очень далеко. Подробности разработчики обещают сообщить позднее.

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