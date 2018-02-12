Романтичный февраль в ŠKODA Wagner! Синий или красный?

Выберите свой ŠKODA YETI с выгодой до 240 000 рублей* в салонах официальных дилеров ŠKODA группы Wagner — Таллинский-Авто, Неон-Авто и Пулково-Авто. Подарки при покупке в феврале по кодовому слову «Вагнер»!

Февраль — предвестник весны и один из самых романтичных месяцев в году. И хотя вдоль дорог еще белеют сугробы, праздники несут предчувствие весны. Остается лишь поддаться искушению и решить: синий или красный?

Выбирайте свой романтичный ŠKODA YETI, и получите подарки в феврале, назвав кодовое слово «Вагнер».

В Подарочный пакет включены:

Защитная обработка автомобиля от коррозии; Сетки защитные для бампера и решетки радиатора;Защита ДВС;Брызговики и коврики в салон;Защитное покрытие кузова: «Жидкое стекло»;Бронирование фар + противотуманные фары;Тонирование стёкол;Защитное покрытие антидождь.

Цены действительны во всех трех дилерских центрах в разных районах Санкт-Петербурга. Кроме того, все клиенты официальных дилеров группы WAGNER становятся участниками программы лояльности, и получают возможность пользоваться многочисленными акционными предложениями на услуги и сервис в дилерских центрах, приобретать аксессуары, фирменную сувенирную продукцию и запасные детали по особым ценам.

*Акция действует до 28 февраля 2018.

Подробнее об акционных предложения на сайте: http://www.skoda-wagner.ru.