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Романтичный февраль в ŠKODA Wagner! Синий или красный?
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Романтичный февраль в ŠKODA Wagner! Синий или красный? 

АиФ Санкт-Петербург 12 февраля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Выберите свой ŠKODA YETI с выгодой до 240 000 рублей* в салонах официальных дилеров ŠKODA группы Wagner — Таллинский-Авто, Неон-Авто и Пулково-Авто. Подарки при покупке в феврале по кодовому слову «Вагнер»!
Февраль — предвестник весны и один из самых романтичных месяцев в году. И хотя вдоль дорог еще белеют сугробы, праздники несут предчувствие весны. Остается лишь поддаться искушению и решить: синий или красный?
Выбирайте свой романтичный ŠKODA YETI, и получите подарки в феврале, назвав кодовое слово «Вагнер».
В Подарочный пакет включены:
Защитная обработка автомобиля от коррозии; Сетки защитные для бампера и решетки радиатора;Защита ДВС;Брызговики и коврики в салон;Защитное покрытие кузова: «Жидкое стекло»;Бронирование фар + противотуманные фары;Тонирование стёкол;Защитное покрытие антидождь.
Цены действительны во всех трех дилерских центрах в разных районах Санкт-Петербурга. Кроме того, все клиенты официальных дилеров группы WAGNER становятся участниками программы лояльности, и получают возможность пользоваться многочисленными акционными предложениями на услуги и сервис в дилерских центрах, приобретать аксессуары, фирменную сувенирную продукцию и запасные детали по особым ценам.
*Акция действует до 28 февраля 2018.
Подробнее об акционных предложения на сайте: http://www.skoda-wagner.ru.
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