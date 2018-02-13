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Быстро и бесплатно: тюменские водители 100 раз заправились на зарядных станциях для электрокаров
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Быстро и бесплатно: тюменские водители 100 раз заправились на зарядных станциях для электрокаров 

72.ru 13 февраля 2018
Фото: 72.ru
С момента открытия первых городских заправок для электромобилей, которые запустили 6 декабря прошлого года, прошло два месяца. Всё это время владельцы экологичного транспорта бесплатно заряжают свои машины на парковках у трёх ТРЦ — «Гудвин», «Вояж» и «Панама». Благодарим за это компанию «Тюменьэнерго», которая которая дала «зелёный свет» экокарам в городе. И выясняем, сколько электричества коллективно «намотали» с начала декабря местные электромобилеводы.
— Номинальная мощность каждой такой заправочной станции равна 50 кВт, а общее число зарядок электромобилей с момента открытия приближается к сотне. При этом самой популярной стала заправка у «Гудвина»: ею владельцы электромобилей воспользовались больше 60 раз, — рассказали 72.ru в пресс-службе филиала АО «Тюменьэнерго»-Тюменские распределительные сети».
На одну заправку большого электрокара уходит 25 кВт*ч, а машин поменьше — 10-15 кВт*ч. Чтобы зарядить аккумулятор на 80%, в среднем требуется 30-40 минут — в зависимости от типа автомобиля.
— До появления зарядных станций владельцам электромобилей приходилось заряжать своё транспортное средство от розетки, что занимало 4-8 часов. Теперь же это можно сделать за считанные минуты. На городских зарядных станциях владельцы электромобилей со дня открытия израсходовали 1500 кВт*ч. Примерно столько же в среднем потребляют пять семей за два месяца, — объяснили специалисты компании.
Владельцы электромобилей заряжали свои машины до появления городских зарядных станций у ТРЦ от розетки у дома
О том, удобно ли ездить на электрокаре, владелец такого транспорта рассказал нам, а мы — вам в очень интересном материале. Жмите на эту ссылку и удивляйтесь любопытным фактам.
Редакция 72.ru решила подсчитать, на что бы ещё хватило 1500 кВт*ч электроэнергии. Вот, что у нас вышло.
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