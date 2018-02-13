«Мерседес» и Зеленоград обсудили варианты сотрудничества

В начале февраля в Зеленограде состоялась встреча представителей ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» и префектуры округа, которая прошла при организационной поддержке КП города Москвы «Корпорация развития Зеленограда», сообщили в пресс-службе казенного предприятия.

Гостей в Зеленограде встречали первый заместитель префекта округа Алексей Михальченков, заместитель префекта Андрей Новожилов, гендиректор КП «КРЗ» Владимир Зайцев и исполнительный директор Артур Абгарян. Для обсуждения вариантов сотрудничества к нам в округ приехал генеральный директор ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.

В ходе общения с представителями немецкой стороны Алексей Михальченков отметил: «В округе очень высокий уровень технических специалистов, людей с высшим образованием среди работоспособного населения. В Зеленограде созданы особые условия для ведения бизнеса».

Аксель Бензе рассказал, что запуск производства запланирован на первый квартал 2019 года. Компания заинтересована в кадрах, которые будут обладать квалификацией для работы на предприятии, а также в высокотехнологичных компаниях, предоставляющих широкий спектр услуг от поставки оборудования до оказания сервисного обслуживания оборудования.

— На наших площадях расположены компании, которые будут вам интересны, например, «Лазеры и аппаратура», которые производят промышленное лазерное оборудование и, соответственно, компетентны в обслуживании станков такого типа.

Кроме того, гендиректор КП «КРЗ» обратил внимание гостей на возможности кластера по обеспечению полного цикла поддержки промышленных предприятий, тесному взаимодействию с инициативной молодежью Зеленограда, и налаживанию контакта с компаниями микро— и наноэлектронного профиля и специализирующихся на датчиках.

Сотрудничество открывает дополнительную возможность трудоустроить больше высокообразованных кадров.

После переговоров, состоявшихся в Зеленоградском нанотехнологическом центре, в «Центре 3D прототипирования» руководитель направления Леонид Горский продемонстрировал делегации мощности, которыми обладает центр, в том числе принтер, способный печатать изделия из нержавеющей стали и алюминия, а в перспективе и титана. Господин Бензе отметил, что технологии, которыми обладает предприятие, могут понадобиться при опытном запуске производства, для обкатки оборудования.

Также компания ООО «НПП МСТД», резидент бизнес-инкубатора «Зеленоград», продемонстрировала оптоволоконные датчики. Спектр измеряемых параметров включает в себя деформацию, температуру, давление, линейные перемещения и другие. Кроме того, они легко встраиваются в существующие производственные узлы, что отвечает концепции Индустрии 4.0. Аксель Бензе поинтересовался долговечностью такого решения. «От 10 лет, но можно спокойно добиться и 20-летнего срока службы», — отметил представитель компании.

Последним этапом знакомства с городом стало посещение политехнического колледжа №50, который ежегодно выпускает 75 автомехаников, а также специалистов по работе со станками. Директор колледжа Андрей Бучкин продемонстрировал лабораторные помещения, на которых производится обучение, рассказал о востребованности выпускников. Аксель Бензе заинтересовался необходимостью молодых людей служить в армии после окончания обучения, но представители образовательного учреждения отметили, что никто не теряется и через год большая часть возвращается обратно в поисках работы.

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