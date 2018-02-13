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Житель Златоуста смастерил снегоход-гироскутер
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Житель Златоуста смастерил снегоход-гироскутер 

Хорошие новости 13 февраля 2018
Фото: Хорошие новости
Житель Златоуста Денис Лазутин собрал маленький вездеход, весящий всего 60 кг и умещается в багажнике машины. С виду эта конструкция чем-то напоминает гироскутер, только на гусеницах. Аппарат передвигается за счет китайского двигателя, работающего на бензине, автоматического центробежного сцепления и широкой гусеницы в основании.
— Люблю рыбалку и охоту. По зимнему лесу удобно передвигаться на снегоходах, но они недостаточно поворотливые. Поэтому и решил создать более легкую и маневренную модель, — рассказал «Златоустовскому рабочему» инженер-любитель.
Снегоход небольшой, но крепкий: одновременно на нем могут прокатиться два взрослых человека. Также к нему можно прицепить охотничьи сани. А вот быстрой езды изобретение не любит: его максимальная скорость 35 км/час — зато и разрешение на транспортное средство не понадобится. Кстати, самодельный вездеход-гироскутер весьма экономный: за час съедает всего пол-литра бензина. По словам владельца, управлять снегоходом не составит труда, если немного приноровиться.
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