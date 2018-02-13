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Великобритания предлагает полностью отказаться от дизельной тяги к 2040 году
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Великобритания предлагает полностью отказаться от дизельной тяги к 2040 году 

РЖД-Партнер 13 февраля 2018
Фото: РЖД-Партнер
«В конце концов, мы намерены прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Если эта цель реалистична, то почему аналогичная задача не может быть поставлена перед железной дорогой? — приводит издание слова министра. — Сейчас правительство инвестирует рекордные средства в железную дорогу, чтобы помочь отрасли расти дальше. Но наряду с финансированием отрасль также нуждается в модернизации. По сравнению с другими видами транспорта, прогресс здесь был значительно менее динамичным».
Перевод тяги на альтернативные виды топлива, а также использование аккумуляторов представляется альтернативой дорогостоящей электрификации железных дорог.
Менее половины железных дорог в стране электрифицированы, в прошлом году правительство было вынуждено отказаться от финансирования проекта электрификации линии между Йоркширом и Лондоном стоимостью 500 млн фунтов стерлингов.
Оператор пассажирских маршрутов на севере Великобритании компания Arriva планирует начать эксплуатацию поездов на водородном топливе в 2021 году.
В прошлом году концерн Alstom начал испытания первых поездов, работающих на водородных топливных элементах, — Coradia iLint. Коммерческое использование таких поездов запланировано в Германии на текущий год.
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