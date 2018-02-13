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Умелец из Златоуста сконструировал мини-вездеход
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Умелец из Златоуста сконструировал мини-вездеход 

Car.ru 13 февраля 2018
Фото: Car.ru
Инженер из Златоуста Челябинской области разработал и собрал малобюджетный вездеход. Общий вес конструкции составляет до 60 килограмм. Мини-вездеход легко разместить в багажном отсеке легкового авто.
Конструктор дал название своему изобретению — «мотоборд». Конструктивно изделие состоит из маленького бензинового мотора китайского производства, широкой гусеницы и центробежного сцепления.
Умелец Денис Лазутин сообщил, что является большим поклонником рыбалки и охоты. Поэтому идея соорудить подобное устройство вынашивалась им уже давно.
Данный аппарат перемещается по снегу со скоростью около 35 км/ч. Расход топлива составляет 0,5 литра в час. Перемещаться на аппарате могут двое.
Данный снегоход может тянуть за собой специальные сани. Автор утверждает, что его аппарат достаточно прост в управлении.
На очереди у конструктора из Златоуста подобный агрегат, но уже всесезонный.
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