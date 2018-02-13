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Daimler пропустит Детройт-2019!
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Daimler пропустит Детройт-2019! 

Автомобили 13 февраля 2018
Фото: Автомобили
Автомобильный смотр в крупнейшем городе Мичигана давно обходят стороной некоторые марки. Началось всё с 2009 года — тогда из-за разрастающегося кризиса от участия отказались несколько брендов, в том числе и японских. Однако с тех пор автошоу в Детройте продолжает лихорадить и есть от чего. Мичиган — один из самых депрессивных штатов США, официальная безработица здесь — среди самых высоких в стране. А в некоторые неблагополучные районы Детройтаполиция вообще без особенной надобности не суётся.
Jaguar Land Rover, Mini, Tesla, Volvo в разное время уже отказались от участия в Детройте, но, при всём уважении к этим маркам, они всё же не трендмейкеры индустрии. А вот Daimler… Daimler участвовал даже в Московском автосалоне 2016 года, где собралось лишь несколько марок, да и то, в основном, китайских! И если в условиях, когда нет кризиса, от участия в салоне отказывается такой крупный и важный мировой производитель, как Daimler, это может стать сигналом и для всех остальных. О том, что немецкий концерн пропускает Детройт-2019, сообщило агентство Блумберг.
Между тем, потеря Детройтом своей значимости совершенно не означает, что интерес производителей к автомобильным салонам стал падать. В последние годы внимание от Детройта перетягивает на себя выставка потребительской электроники в Лас-Вегасе, которая проходит несколькими днями раньше. В последние два года уже несколько автомобильных компаний перенесли туда из Детройта свои мировые премьеры.
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