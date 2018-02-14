Дни оленевода. Календарь празднования 

Первый день оленевода на Ямале пройдет на фактории Кар-Нат Пуровского района. Даты проведения — 22 и 23 февраля.
В начале марта в Надыме состоятся соревнования на кубок губернатора ЯНАО, затем тундровики соберутся отметить профессиональный праздник в Шурышкарском, Ямальском, Пуровском районах.
Позднее всех, с конца марта до середины апреля, отмечают день оленевода в Тазовском и Красноселькупском районах. 14–15 апреля День оленевода завершит шествие по округу в Новом Порту.
Салехард примет праздник 24 марта.
По информации департамента коренных малочисленных народов Севера ЯНАО