Дни оленевода. Календарь празднования

Первый день оленевода на Ямале пройдет на фактории Кар-Нат Пуровского района. Даты проведения — 22 и 23 февраля.

В начале марта в Надыме состоятся соревнования на кубок губернатора ЯНАО, затем тундровики соберутся отметить профессиональный праздник в Шурышкарском, Ямальском, Пуровском районах.

Позднее всех, с конца марта до середины апреля, отмечают день оленевода в Тазовском и Красноселькупском районах. 14–15 апреля День оленевода завершит шествие по округу в Новом Порту.

Салехард примет праздник 24 марта.

По информации департамента коренных малочисленных народов Севера ЯНАО