Крутые шашечки: самые массовые автомобили такси в мире

В большинстве стран мира в качестве такси может использоваться любой автомобиль, отвечающий определённым техническим требованиям. Однако выбор моделей для нужд такси не всегда регулируется государством — таксисты сами выбирают, на чём ездить, основываясь на эксплуатационных характеристиках техники. Рассказываем о самых популярных автомобилях в службах такси.

Checker Marathon

Легендарный «Чеккер», прославившийся во многих американских и не только фильмах, выпускался в течение 22 лет, с 1960 по 1982 годы. Ещё дольше он работал в нью-йоркском такси, став со временем его визитной карточкой. Отдельные экземпляры оставались на линии вплоть до середины 2000-х! А почему нет?! Внушительные размеры, большой и комфортный салон, неприхотливость, простота в обслуживании и другие положительные качества ценились в такси не только Нью-Йорка, но и многих других городов.

Austin FX4 Дольше «Чеккера» на службе в такси провёл, разве что, самый знаменитый лондонский кэб — Austin FX4. Выпуск этого автомобиля начался аж в 1958 году и продолжался вплоть до 1997-го! В Англии к старым такси испытывают особое почтение, поэтому некоторые экземпляры Austin FX4 продолжают наматывать километры до сих пор!

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Mercedes E-class W123

Mercedes E-class W123 — самый популярный и горячо любимый автомобиль у немецких таксистов. Настолько любимый, что в 1984 году, когда W123 был заменён моделью W124, таксисты устроили массовые забастовки по всей стране, отказываясь пересаживаться на автомобиль с, как им казалось, ненадёжной ходовой частью. Это поколение Е-класса и по сей день можно встретить на многих европейских дорогах с шашечками на борту.

Hindustan Ambassador

Ещё один долгожитель нашего топа — Hindustan Ambassador. Изначально это британский Morris Oxford, правда, чуть доработанный и улучшенный. Из-за невысокой цены и простоты в обслуживании он приглянулся не только гражданским покупателям, но и таксистам. На службе в такси он провёл целых 54 года, с 1957 по 2011, пока не были введены минимальные экологические требования для извозчиков. В 2014 году и сам «Хиндустан» ушёл на заслуженный покой, оставив глубокий след в сердцах индусов, ласково называющих его «Амби».

ГАЗ 24 Все 23 года, что данный автомобиль находился на конвейере Горьковского Автомобильного Завода, он был практически единственным транспортным средством на территории РСФСР, использующимся в качестве официального такси. Существовали даже модификации, созданные исключительно для работы в таксомоторных парках — ГАЗ 24-01 и ГАЗ 24-11, отличавшиеся дефорсированным двигателем, виниловым салоном и встроенным набором спецоборудования.

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Citroen Traction Avant — один из первых серийных автомобилей с передним приводом, выпускавшийся с 1934 по 1957 гг. На протяжении всей своей истории он пользовался фантастической популярностью у французских таксистов. Конечно, сейчас этот «Ситроен» на линиях не встретить, но в частных коллекциях сохранилось немало оригинальных такси на базе этой модели.

Несмотря на более чем скромные размеры (первая «Мультипла» была не более 3,5 метров в длину), этот автомобильчик брал на борт целых шесть человек, чем заслужил любовь у итальянских таксистов. Продержавшись на конвейере 13 лет, с 1956 по 1969, он стал одним из самых популярных автомобилей в такси в Италии за всю историю существования службы! Сейчас встретить такой автомобильчик даже в частной коллекции — большая удача.

22 года эта модель была основным автомобилем в таксомоторных парках Японии, где заслужила уважение из-за очень высокого уровня комфорта и скромных расходов на обслуживание. По этой же причине её экспортировали в Сингапуре, Гонконге и других развитых странах Азии. В прошлом году модель сняли с производства, однако высокая надёжность и огромный ресурс позволят ей ещё долгие годы служить в такси.

С 1991 и по 2013 годы второе поколение «Джетты» производилось в Китае. За 22 года этот автомобиль, переживший множество рестайлингов, но не изменивший своей сути, стал основным во многих китайских таксопарках. Да и сейчас, спустя пять лет после завершения производства, он остаётся самым массовым такси в Шанхае и других крупных городах.

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