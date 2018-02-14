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Токарные станки ВСМПО обретают вторую молодость
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Токарные станки ВСМПО обретают вторую молодость 

Уралинформбюро 14 февраля 2018
Фото: Уралинформбюро
С модернизацией.
В цехе №3 ВСМПО идет модернизация бесцентрово-токарного станка. На первом этапе рабочие демонтировали электрическую систему агрегата, чтобы оснастить его новым электрооборудованием, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Современную «начинку» для станка, отработавшего 40 лет в прессовом, трубопрофильном, сортопрокатном цехе, создали инженеры екатеринбургской фирмы «Энергоресурс инжиниринг».
После того как будут смонтированы и подключены новые двигатели, пульты и шкафы управления бесцентрово-токарного станка, начнется его пусконаладка. Спустя три недели простоя агрегат должен вернуться к обточке прутков после прокатки. А пока его заменяет «близнец», прошедший модернизацию в 2017 году.
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