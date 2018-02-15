Налогу на движимое имущество найдут альтернативу

По словам министра, этот налог является слишком тяжелым для бизнеса, поэтому прорабатываются альтернативы — менее тяжелые для предпринимателей.

По подсчетам Минфина , общий объем поступлений от налога на движимое имущество в бюджеты регионов в 2018 году составит 58 млрд рублей.