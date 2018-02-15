Налогу на движимое имущество найдут альтернативу 

По словам министра, этот налог является слишком тяжелым для бизнеса, поэтому прорабатываются альтернативы — менее тяжелые для предпринимателей.
По подсчетам Минфина, общий объем поступлений от налога на движимое имущество в бюджеты регионов в 2018 году составит 58 млрд рублей.
Ранее замминистра финансов Илья Трунин заявил, что не считает налогообложение движимого имущества хорошим инструментом. По его словам, в большинстве стран с развитой налоговой системой такого налога не существует. Однако отменить налог пока невозможно, так как он дает определенный уровень доходов в бюджет, пояснил замминистра. Но регионы могут предоставлять соответствующую льготу для бизнеса.