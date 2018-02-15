Ещё
Налогу на движимое имущество найдут альтернативу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Налогу на движимое имущество найдут альтернативу 

Российская Газета 15 февраля 2018
Фото: Вестник Кавказа
По словам министра, этот налог является слишком тяжелым для бизнеса, поэтому прорабатываются альтернативы — менее тяжелые для предпринимателей.
По подсчетам Минфина, общий объем поступлений от налога на движимое имущество в бюджеты регионов в 2018 году составит 58 млрд рублей.
Ранее замминистра финансов Илья Трунин заявил, что не считает налогообложение движимого имущества хорошим инструментом. По его словам, в большинстве стран с развитой налоговой системой такого налога не существует. Однако отменить налог пока невозможно, так как он дает определенный уровень доходов в бюджет, пояснил замминистра. Но регионы могут предоставлять соответствующую льготу для бизнеса.
Российская Газета: последние новости
В Москве собрали трехколесный автомобиль Nissan будет выпускать в России обновленные кроссоверы Qashqai и X-Trail Лимузин "Кортеж" задействуют в инаугурации президента РФ в 2018 году
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение