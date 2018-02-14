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Geely Atlas приедет в Россию в конце этого месяца
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Geely Atlas приедет в Россию в конце этого месяца 

Daily-Motor 14 февраля 2018
Фото: Daily-Motor
Россияне смогут приобрести новый Geely Atlas в шести различных модификациях, но цены на автомобили станут известны ближе к дате старта продаж.
В конце этого месяца состоится официальная премьера нового автомобиля Geely Atlas в рамках отечественного рынка. Эту информацию подтвердили представители российского офиса китайской компании. Напомним, что сборка машин осуществляется на белорусском заводе с конца осени прошлого года.
Россияне смогут купить новинку в шести вариантах. Линейку силовых агрегатов пополнили две модели бензиновых моторов, которые соответствуют стандарту Евро-5. Двухлитровый мотор получил мощность в сто тридцать девять лошадиных сил, а мотор объёмом в 2.4 литра имеет отдачу в сто сорок девять лошадиных сил.
В паре с мотором на два литра будет работать коробка передач механического типа, а более мощному двигателю соответствует коробка автомат. Обе системы трансмиссии имеют шесть ступеней. В продаже будут машины на переднем и полном приводе. Максимальна скорость авто составит сто восемьдесят пять километров в час.
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