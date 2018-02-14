«Додж» Брюса Уиллиса и Джей Кея продают. Присмотритесь

«Чарджер» 1969 года, когда-то принадлежавший Брюсу Уиллису и Джей Кею, должен быть продан на аукционе 24 февраля.

Предлагаемый к покупке в Великобритании Dodge Charger 1969 года ранее принадлежал актёру-герою боевиков Брюсу Уиллису и лидеру музыкального коллектива Jamiroqua Джей Кею. Чёрный цвет кузова, чёрный кожаный салон — это всё делает данный экземпляр максимально похожим на Dodge Charger из знаменитого фильма «Буллит».

Нынешний интерьер автомобиля не является «оригинальным» (как указано в пресс-релизе); салон фактически был переделан во времена владения машиной Джей Кеем. Вообще же Уиллису тачку подарила его первая жена Деми Мур , а уже потом, спустя некоторый отрезок времени, Джей Кей приобрёл автомобиль и перевёз его в Соединённое Королевство.

Любой Dodge Charger достоин быть оценён должным образом, независимо от принадлежности к гаражу какой-либо знаменитости. Но этот — совершенно особенный! Довольно мощный 8,2-литровый двигатель V8, состыкованный с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач крут просто безмерно. На его установку и доводку Кей потратил 24 000 фунтов стерлингов.

Ник Вэйл, директор Silverstone Auctions: «Что мы можем сказать об этой удивительной машине? Она использовалась двумя мегазвёздами — Брюсом Уиллисом и Джей Кеем. Действительно, её прошлое привлечёт интерес со стороны участников торгов по всему миру, которые также оценят, что перед ними находится один из лучших примеров Dodge Charger 1969 года, доступных в настоящее время для покупки».

Ориентировочная стоимость машины — примерно 50-60 тысяч фунтов стерлингов.