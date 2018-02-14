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В США рекламное агентство установило автомат по продаже снежков за $1 для рекламы Миннесоты
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В США рекламное агентство установило автомат по продаже снежков за $1 для рекламы Миннесоты 

Inc. 14 февраля 2018
Фото: Inc.
Американское рекламное агентство Space150 установило автомат со снежками. Об этом пишет AdWeek.
Автомат стоит в городе Миннеаполис штата Миннесота. Каждый снежок стоимостью $1 упакован в отдельную прозрачную банку. Один автомат вмещает 500 снежков, и в Space150 уверяют, что каждый из них «вручную упакован настоящими жителями Миннесоты». Компания предлагает забрать снежок с собой и «кинуть в друга». На каждой упаковке указана дата создания снежка.
Автомат придумали для рекламы Миннесоты, где в 2018 году проходил Супербоул. Его установили неподалеку от входа на мероприятие, чтобы как можно больше людей смогли купить сувенир. Креативный директор Space150 Брок Дэвис рассказал, что лично упаковал по меньшей мере 55 снежков.
брок дэвис
креативный директор Space150
«Мы просто искали что-то, что сможет представлять наш регион, и поняли, что здесь холодно шесть-семь месяцев в году. В этом есть что-то крутое. Мы гордимся нашей тундрой».
Придуманные им сувениры Дэвис сравнивает с камнями, которые туристы увозят с Гавайев. При этом упаковка снежков позволяет провозить их в самолетах. «Вы можете поставить ее на полку камина и смотреть, как тает снежок», — сказал он.
В декабре прошлого года китайский онлайн-ретейлер Alibaba организовал продажу автомобилей через вендинговый автомат. Доступ к автомобилям можно получить с помощью селфи: фотография помогает системе идентифицировать клиента в приложении и на этапе покупки машины.
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