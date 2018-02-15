«Автотор» будет собирать в Калининградской области грузовые машины Хендэ

«Автотор» подписал соглашение с крупнейшей Южнокорейской компанией — производителем автомобилей. Теперь в нашем регионе будут собирать грузовые машины Хендэ в режиме полного цикла. Калининградскому покупателю обещают их продавать по особой цене.

В компании «Автотор» всегда тщательно подходят к качеству выпускаемой продукции. Новое соглашение, подписанное калининградским и южнокорейским предприятием, предусматривает подготовку производственных линий. Серийный выпуск коммерческого автомобиля на базе Хендэ HD 35 в режиме полного цикла, включающего применение технологий сварки и окраски планируют начать уже летом 2018 года.

Донхо Чой, директор экспортного дивизиона коммерческих автомобилей Хендэ:

— У нас с «Автотором» стратегические планы развития нашего партнёрства до 2031 года. У нас есть план развития по модельной постановке на производства. Что касается российского рынка, мы продолжим инвестировать развития наших продаж.

История сотрудничества «Автотора» с южнокорейской компанией началось в 2011 году. Сейчас калининградский завод производит всю линейку коммерческих автомобилей Хендэ, которые реализуются в России. В новый проект обе стороны инвестировали около 20 миллионов евро.

— У «Автотора» есть всё для дальнейшего роста, есть инфраструктура, есть высокопрофессиональная команда, есть логистические возможности. «Автотор» не только жив и оживляет экономику.

Роман Балашов , заместитель полпреда президента в Калининградской области:

— Вот такие локальные победы имеют значение для всей нашей страны. Потому что на этом конкретном предприятии, запуская линейку выполняя, все те планы по увеличенную производства, по увеличению налоговой базы, тоже побеждаем.

Разницы между машинами, которые выпускают в Калининграде и Южной Корее, нет. Грузовики даже специально адаптируют к погодным условиям определённой страны. Первые партии коммерческих автомобилей Хендэ HD 35, планируют реализовать на местном рынке.

— Цена на эти автомобили именно для Калининградских предприятий будут значительно ниже, чем на основной территории России, правительство рассматривает несколько элементов поддержки для предприятий транспортных, которые будут покупать технику производства местного Калининградского.

«Автотор» планирует в этом году начать выпуск девяти новых моделей автомобилей. Штат работников пополнят более 250 человек. При выборе