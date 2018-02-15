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Новая линейка свечей NGK G-Power: увеличенный ресурс и экономия топлива
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Новая линейка свечей NGK G-Power: увеличенный ресурс и экономия топлива 

Car.ru 15 февраля 2018
Фото: Car.ru
NGK Spark Plug — ведущий мировой поставщик комплектующих для систем зажигания автомобилей — представляет новую линейку свечей G-Power, специально разработанную для рынка послепродажного обслуживания. Платиновые свечи зажигания этой серии отличаются увеличенным ресурсом, обеспечивают высокую надежность воспламенения и топливную экономичность двигателя.
Линейка G-Power выпускается на заводе компании NGK Spark Plug в Японии. До запуска в серийное производство новые свечи прошли многоэтапные испытания в отношении характеристик температурного режима и холодного запуска, стабильности холостого хода, воспламенения и длительной эксплуатации.
«Линейка G-Power адресована владельцам легковых автомобилей, заинтересованным в свечах зажигания с улучшенными характеристиками и увеличенным интервалом замены, — комментирует Илья Мигушин, менеджер технического департамента NGK Spark Plug. — Ключевое преимущество платиновых свечей — увеличенный ресурс: этот благородный металл очень устойчив к износу, гарантирует высокую надёжность зажигания и эффективную работу двигателя на протяжении всего срока службы».
Применение платины в качестве материала центрального электрода свечи G-Power позволяет делать его чрезвычайно тонким — всего 0,8 мм, что положительно сказывается, которое остается практически неизменным в течение всего срока службы свечи G-Power — до 60000 километров пробега автомобиля. Кроме того, конструкция свечей G-Power снижает нагрузку на катушку зажигания и делает запуск двигателя более надежным, что особенно актуально при низких температурах окружающей среды.
В настоящее время линейка NGK G-Power включает 13 артикулов, взаимозаменяемых с основными типоразмерами стандартных свечей зажигания. Новые позиции в ассортименте NGK Spark Plug уже доступны для заказа дистрибьюторами и СТО.
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