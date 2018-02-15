7-местный «убийца» Hyundai Creta выйдет в продажу 11 марта

Представители совместного предприятия General Motors и SAIC огласили официальную дату старта продаж в Китае нового 7-местного кроссовера Baojun 530. Вседорожник поступит в реализацию в «Поднебесной» уже 11 марта.

Новинка разработана на базе популярного «паркетника» Baojun 510, который в буквальном смысле уничтожил в КНР своего конкурента Hyundai ix25 (в России Hyundai Creta) по итогам прошлого года, опередив корейца по объемам реализации почти в восемь раз.

Новый 530 отличается от своего собрата наличием семи посадочных мест вместо пяти, а также наличием слегка видоизмененной головной оптики, увеличенных задних фонарей, нового переднего бампера и рядом других небольших доработок.

Габариты нового Baojun 530 окажутся следующими: длина — 4655, ширина — 1835 мм, высота — 1760 мм. Колесная база равна 2750 мм.

В моторную гамму китайского кроссовера войдут 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат на 150 лошадиных сил, а также 1,8-литровый «атмосферник» на 137 «лошадок». Сочетаться с ними будет 5-скоростная «механика» или автоматизированная механическая трансмиссия («робот»). Привод — исключительно передний.