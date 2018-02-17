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Правила техосмотра автомобилей поменялись в России
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Правила техосмотра автомобилей поменялись в России 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В России изменились правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации, передает НСН.
В документе говорится, что теперь запрещаются демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей. Кроме того, в случае использования шипованной резины, ею должны быть оборудованы все колеса.
Указывается, что в машине необходимо иметь аптечку, проверять ее наличие теперь будут наряду со знаком аварийной остановки транспортного средства и исправного огнетушителя.
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