Правила техосмотра автомобилей поменялись в России

В России изменились правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации, передает НСН.

В документе говорится, что теперь запрещаются демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей. Кроме того, в случае использования шипованной резины, ею должны быть оборудованы все колеса.

Указывается, что в машине необходимо иметь аптечку, проверять ее наличие теперь будут наряду со знаком аварийной остановки транспортного средства и исправного огнетушителя.