Дипломат из Соединенных Штатов ко дню рождения приобрел советский ВАЗ-2106 себе в подарок

Про необычную покупку советника посольства Соединенных Штатов в Эстонии, пользователи разузнали из ленты последнего в Facebook.

На свое 30-ти-летие Брайан Тимм-Брок приобрел хоженый «Жигули» ВАЗ-2106, сошедший с конвейера еще при СССР в 1987 году.

Автомобиль полностью рабочий и находится на ходу. Правда есть фотографии, где Брайан меняет колесо своего железного коня. Ну, с кем не бывает.

Сам американец ужасно доволен своим приобретением и говорит, что уже очень давно мечтал обзавестись каким-то неординарным автомобилем, «чтобы отличаться от общей массы».

По словам дипломата, его отец вряд ли бы остановил свой выбор на такой машине. Ведь он просто помешан на комфорте и качестве.

А вот Брайан вполне себе счастлив и даже приобрел бейсболку с надписью «Давай». Да, ему пришлось овладеть использованием ручной коробки передач. Но это его только раззадорило.