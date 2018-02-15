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Дипломат из Соединенных Штатов ко дню рождения приобрел советский ВАЗ-2106 себе в подарок
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Дипломат из Соединенных Штатов ко дню рождения приобрел советский ВАЗ-2106 себе в подарок 

Car.ru 15 февраля 2018
Фото: Car.ru
Про необычную покупку советника посольства Соединенных Штатов в Эстонии, пользователи разузнали из ленты последнего в Facebook.
На свое 30-ти-летие Брайан Тимм-Брок приобрел хоженый «Жигули» ВАЗ-2106, сошедший с конвейера еще при СССР в 1987 году.
Автомобиль полностью рабочий и находится на ходу. Правда есть фотографии, где Брайан меняет колесо своего железного коня. Ну, с кем не бывает.
Сам американец ужасно доволен своим приобретением и говорит, что уже очень давно мечтал обзавестись каким-то неординарным автомобилем, «чтобы отличаться от общей массы».
По словам дипломата, его отец вряд ли бы остановил свой выбор на такой машине. Ведь он просто помешан на комфорте и качестве.
А вот Брайан вполне себе счастлив и даже приобрел бейсболку с надписью «Давай». Да, ему пришлось овладеть использованием ручной коробки передач. Но это его только раззадорило.
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