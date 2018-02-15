В Федерации автовладельцев России прокомментировали новые правила техосмотра 

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT изменения в правила прохождения техосмотра. Согласно документу, транспортное средство должно быть укомплектовано не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой. Также запрещено устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали, наклеивать плёнки на фары, демонтировать стеклоочистители и стеклоомыватели. «Те изменения, которые сейчас вносятся, не ужесточают технический осмотр и вряд ли повлияют на безопасность автомобиля. Когда мы обсуждали технический осмотр, главное — это передача техосмотра другим надзорным органам и введение видеоконтроля, чтобы люди действительно проходили технический осмотр. Может, это появится в других документах. Надо приложить усилия, чтобы техосмотр для физических лиц был добровольным и чтобы автовладельцы были заинтересованы экономически. Это можно сделать с помощью ОСАГО и других систем», — отметил Канаев.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство внесло изменения в правила прохождения техосмотра.