Mercedes C-Class прошел процедуру обновления

В Женеве Mercedes покажет рестайлинговые версии седана и универсала С-Class. Немцы, похоже, не знали, как бы улучшить и без того отличную машину, поэтому все изменения — в мелочах.

«Цешки» примерили новые бамперы, фары практически не изменились (но в самых навороченных теперь по 84 индивидуально управляемых светодиода), а проще всего посвежевший вариант узнать при взгляде сзади. В фонарях теперь по-другому пролегает линия габаритного огня.

В списке опций появилась система полуавтономного вождения, умеющая поддерживать рядность и самостоятельно подруливать. По этой части С-Class теперь не уступает старшим собратьям. От них же модели достался руль с сенсорными зонами вместо классических клавиш.