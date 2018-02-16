Правила прохождения техосмотра ужесточены

Работа по внесению изменений в правила проведения процедуры техосмотра продолжается.

Некоторые изменения уже вступили в силу. Теперь, документ, который требуют страховые компании, не смогут получать те владельцы ТС, в конструкции машин, которых были внесены незарегистрированные изменения. Карта диагностики не будет выдаваться и тем, у кого отсутствует или же находится в нерабочем состоянии усилитель рулевого управления. Техосмотр предполагает использование одинаковых шин, будет проверена работа стеклоочистителей и омывателей стекла. Теперь даже запрещено снимать форсунки омывателей фар.

Отдельное внимание будет уделено проверке безопасности установленного газобаллонного оборудования. Большие проблемы могут возникнуть у автовладельцев, которые любят тюнинг. Любые коррективы, которые идут вопреки регламенту, станут полноценным основанием для отказа в выдаче талона техосмотра. Чтобы выйти из ситуации, нужно будет зарегистрировать все имеющиеся изменения.

Предполагается, что операторов, которые будут проводить техосмотр, будут снимать на камеры. Данные будут храниться в специально базе, таким образом в любое время можно будет проверить, насколько качественно проходила процедура ТО. Если водитель промедлил с техосмотром, он будет должен заплатить штраф в восемьсот рублей.

Согласно статистике, количество аварий на дорогах по причине неисправных автомобилей в прошлом году выросл на двадцать процентов.