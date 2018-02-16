Совет директоров Renault выступил за продление полномочий Гона на посту главы компании

ПАРИЖ, 16 февраля. / ТАСС /. Совет директоров французского автопроизводителя Renault в четверг вечером выступил за продление полномочий Карлоса Гона на посту гендиректора компании на ближайшие четыре года. Об этом сообщило Agence France Presse.

"Совет директоров принял решение предложить продлить срок полномочий Карлоса Гона, который будет представлен на генеральной ассамблее акционеров 15 июня", — говорится в заявлении компании. Отметив «выдающиеся результаты» Renault за 2017 год, которые будут озвучены в пятницу, «совет директоров вновь подтвердил свою полную уверенность в нем в качестве президента-генерального директора Renault и президента-генерального директора альянса» Renault-Nissan-Mitsubishi, подчеркивается в сообщении компании.

Заместителем Гона принято решение назначить Тьерри Боллоре, работающего в Renault с 2012 года. Он приступит к своим обязанностям 19 февраля.

В ходе заседания Совет директоров также обозначил приоритетные задачи на ближайшие годы, в числе которых — принятие шагов, направленных на обеспечение устойчивости альянса. Гон пришел в Renault в 1996 году, заняв тогда пост вице-президента. В 2005 он занял должности президента и гендиректора Renault.