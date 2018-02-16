Subaru озвучила цены и комплектации кроссовера Ascent

Представительство японской компании Subaru в США огласило цены и комплектации нового вместительного внедорожника Ascent. В салонах дилеров практичный SUV появится нынешним летом и будет предлагаться по минимальной стоимости от $31 995 (порядка 1 850 000 рублей).

Как сообщалось во время премьеры, новый кроссовер Subaru Ascent разрабатывался специально для североамериканского рынка. Серийное производство автомобиля налажено на американском заводе японской марки, где уже производят такие модели, как Outback, Legacy и Impreza.

Согласно официальным данным, новый внедорожник Subaru Ascent доступен в США в четырёх комплектациях: базовая (base one), Premium, Limited и Touring. Минимальная стоимость — от 31 995, 34 195, 38 995 и 44 695 долларов соответственно.

Уже в самом доступном исполнении автомобиль получает фирменную систему полного привода Symmetrical All-Wheel Drive и комплекс EyeSight Driver Assist, в состав которого входит система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, система контроля за полосой движения и система Pre-Collision Throttle Management.

Кроме этого, в стандартное оснащение внедорожника Subaru Ascent 2019 модельного года входит мультимедиа-систему Subaru Starlink с 6,5-дюймовым монитором, четырьмя портами USB и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, 3-зонный климат-контроль, рейлинги на крыше, 18-дюймовые литые «катки» диски и многофункциональный дисплей.

Для более дорогих и богатых версий новинки предусмотрены такие «прелести», как кожаная обивка, 20-дюймовые колесные диски, дополнительная хромированная отделка, информационно-развлекательная система со спутниковой навигацией, аудиосистема Harman/Kardon Quantum Logic, адаптивные светодиодные фары и многое другое.

Что касается «железа». Для нового внедорожника Subaru Ascent в США предусмотрен единственный силовой агрегат. Речь идёт о новом 2,4-литровом оппозитном бензиновом моторе Boxer. Мощность — 260 лошадиных сил. Крутящий момент — 375 Нм. В роли трансмиссии выступает вариатор CVT.