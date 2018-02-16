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Alfa Romeo объявил цены на быстрый кроссовер Stelvio Quadrifoglio
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Alfa Romeo объявил цены на быстрый кроссовер Stelvio Quadrifoglio 

Auto.Today 16 февраля 2018
Фото: Auto.Today
Итальянская компания Alfa Romeo раскрыла в Соединенных Штатах потребителю прайс-лист на новый Stelvio Quadrifoglio 2018 модельного года.
Судя из официальных данный, начальная цена за Stelvio Quadrifoglio будет стартовать от 81 590 долларов, что немного превышает минимальную стоимость Porsche Macan Turbo (77 200 долларов США). И это при том, что Alfa Romeo производит на 105 лошадиных сил больше, нежели вышеупомянутый конкурент. Под капотом элегантного Stelvio Quadrifoglio находится самый мощный двигатель корпорации — 2,9-литровый двухцилиндровый мотор V6, обеспечивающий 505 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Агрегат соединили с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Благодаря подобному оснащению автомобиль может ускоряться от нуля до 96 км/ч (60 миль в час) всего за 3,9 секунды, а также достигать максимальной скорости в 176 километров в час.
«Мы специально создали Stelvio Quadrifoglio, чтобы по-настоящему выделиться среди высокопроизводительных автомобилей», — сказал Тим Кунискис, глава Alfa Romeo, и затем подчеркнул, что новый Stelvio Quadrifoglio: «Оснащен самым мощным двигателем Alfa Romeo и нашей усовершенствованной полноприводной системой Q4…». Плюс ко всему автомобиль дополнили модернизированной тормозной системой Brembo и набором 20-дюймовых легкосплавных колесных дисков.
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