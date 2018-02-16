В Кузбассе разработали уникальный полуприцеп для перевозки шин

В Кемеровской области специалисты УК «Кузбассразрезуголь» разработали уникальный полуприцеп для перевозки крупногабаритных шин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, шиновоз с вертикальной загрузкой будет доставлять покрышки для 220-тонных БелАЗов в филиал «Кедровского угольного разреза». Раньше крупногабаритные шины перевозили в горизонтальном положении. Они классифицируются как груз, требующий специальных разрешений к провозу по дорогам общего пользования и обязательного сопровождения машинами прикрытия. Это составляло большую часть транспортных расходов. Если перевозить шины вертикально, то специальных пропусков и сопровождения не требуется. Однако, никто из отечественных машиностроителей не предлагает технику с вертикальной транспортировкой.

В в УК «Кузбассразрезуголь» разработали шиновоз с вертикальной погрузкой. За основу был взят прицеп-панелевоз. «Особенности шиновоза в том, что металлическая конструкция имеет две ниши, отгороженные между собой поперечной балкой для усиления конструкции. В каждую нишу вставляются по два колеса для 220-тонника, дополнительное крепление не требуется», — сообщает пресс-служба областной администрации.