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Официальный дилер — это выгодно! Доверьте вашу SKODA профессионалам
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Официальный дилер — это выгодно! Доверьте вашу SKODA профессионалам 

Wroom.ru 16 февраля 2018
Фото: Wroom.ru
Компания ВЕНТУС, один из первых официальных дилеров SKODA в Москве, бросает вызов «гаражным специалистам» и неоригинальным запчастям!
Мы предлагаем вам самим убедиться в выгоде нашего предложения, запишитесь на техническое обслуживание и оцените качество работ сертифицированных специалистов, знающих о SKODA все, а также надежность оригинальных запчастей.
Вы можете самостоятельно произвести расчет стоимости по техническому обслуживанию вашего автомобиля на нашем сайте или у наших специалистов по телефону: +7 (495) 266-79-45  В нашем сервисе действуют акции, которые сделают стоимость вашего ТО еще более низкой по сравнению с рынком:
Давайте знакомиться!
Всем клиентам, обратившимся к нам впервые мы дарим выгоду на сервисные работы и запчасти.
Вечером сервис интереснее!
Обратитесь в ТСЦ ВЕНТУС после 16:00 в будни и получите выгоды на работы и запчасти.
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru
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