Официальный дилер — это выгодно! Доверьте вашу SKODA профессионалам

Компания ВЕНТУС, один из первых официальных дилеров SKODA в Москве, бросает вызов «гаражным специалистам» и неоригинальным запчастям!

Мы предлагаем вам самим убедиться в выгоде нашего предложения, запишитесь на техническое обслуживание и оцените качество работ сертифицированных специалистов, знающих о SKODA все, а также надежность оригинальных запчастей.

Вы можете самостоятельно произвести расчет стоимости по техническому обслуживанию вашего автомобиля на нашем сайте или у наших специалистов по телефону: +7 (495) 266-79-45 В нашем сервисе действуют акции, которые сделают стоимость вашего ТО еще более низкой по сравнению с рынком:

Давайте знакомиться!

Всем клиентам, обратившимся к нам впервые мы дарим выгоду на сервисные работы и запчасти.

Вечером сервис интереснее!

Обратитесь в ТСЦ ВЕНТУС после 16:00 в будни и получите выгоды на работы и запчасти.

ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

www.ventus.ru