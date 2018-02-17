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Белорус создал машину, которая ездит на дровах
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Белорус создал машину, которая ездит на дровах 

Свободная пресса 17 февраля 2018
Фото: Car.ru
Житель Белоруссии переделал внедорожник УАЗ таким образом, что теперь машину можно заправлять дровами. Для этого умелец соорудил в автомобиле газогенераторную установку. Причем все расчеты мужчина делал самостоятельно.
Сообщается, что для заправки авто не обязательно использовать именно дрова, в ход могут пойти даже шишки. При этом белорус оставил машине и возможность ездить на обычном бензине.
Как пишет Tvoe-avto.com, чтобы проехать в усовершенствованном автомобиле 100 километров потребуется около 20 килограммов дров.
Ранее «СП» сообщала, что в США продают уникальный Chevrolet, который собрали из 17 других автомобилей. Транспорт сразу же окрестили «машиной-франкенштейном». Бампер взят от Cadillac Keeley, багажник — от Cadillac Seville. Большинство деталей интерьера позаимствованы из Ford Thunderbird, сиденья сняты с Pontiac Firebird. Владелец оценил такое авто в немалую сумму — 25 тысяч долларов.
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