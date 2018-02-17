Белорус создал машину, которая ездит на дровах

Житель Белоруссии переделал внедорожник УАЗ таким образом, что теперь машину можно заправлять дровами. Для этого умелец соорудил в автомобиле газогенераторную установку. Причем все расчеты мужчина делал самостоятельно.

Сообщается, что для заправки авто не обязательно использовать именно дрова, в ход могут пойти даже шишки. При этом белорус оставил машине и возможность ездить на обычном бензине.

Как пишет Tvoe-avto.com, чтобы проехать в усовершенствованном автомобиле 100 километров потребуется около 20 килограммов дров.

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