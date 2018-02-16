«Автотор» подготовил СПИК для автокластера в Калиниградской области

Группа компаний «Автотор» подготовила специальный инвестиционный контракт (СПИК) для организации автомобильного кластера в Калининградской области, сообщил RNS заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«Автотор» находится в переговорах. «Автотор» предлагает свою модель специального инвестиционного контракта. У компании есть проект СПИКа — они сейчас находятся в обсуждении с Минпромторгом , вносить его или нет", — сказал он.

СПИК уже зарекомендовал себя и понятен инвесторам, говорил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров

«Мы другого не видим для себя как возможный организационный момент (автопроизводителей. — RNS). Мы сформировали перечень критических технологических операций, которые должны быть реализованы в РФ», -сказал он.

Представитель Минпромторга пояснял, что в СПИК будет 9 направлений, которые может выбрать инвестор. Среди них условия по выпуску двигателя, трансмиссии, системы управления, системы автоматической помощи водителю, гибридные приводы, аккумуляторные ячейки и системы управления к ним, мотор— колеса и редукторы к ним.

«Автотор» в настоящее время собирает несколько моделей по контрактной схеме, в том числе, часть моделей собирается по полному производственному циклу. Компания ранее сообщала о планах по созданию автомобильного кластера в Калининградской области.