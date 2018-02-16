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«Автотор» подготовил СПИК для автокластера в Калиниградской области
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«Автотор» подготовил СПИК для автокластера в Калиниградской области 

Rambler News Service 16 февраля 2018
Группа компаний «Автотор» подготовила специальный инвестиционный контракт (СПИК) для организации автомобильного кластера в Калининградской области, сообщил RNS заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
«Автотор» находится в переговорах. «Автотор» предлагает свою модель специального инвестиционного контракта. У компании есть проект СПИКа — они сейчас находятся в обсуждении с Минпромторгом, вносить его или нет", — сказал он.
СПИК уже зарекомендовал себя и понятен инвесторам, говорил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы другого не видим для себя как возможный организационный момент (автопроизводителей. — RNS). Мы сформировали перечень критических технологических операций, которые должны быть реализованы в РФ», -сказал он.
Представитель Минпромторга пояснял, что в СПИК будет 9 направлений, которые может выбрать инвестор. Среди них условия по выпуску двигателя, трансмиссии, системы управления, системы автоматической помощи водителю, гибридные приводы, аккумуляторные ячейки и системы управления к ним, мотор— колеса и редукторы к ним.
«Автотор» в настоящее время собирает несколько моделей по контрактной схеме, в том числе, часть моделей собирается по полному производственному циклу. Компания ранее сообщала о планах по созданию автомобильного кластера в Калининградской области.
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