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СП GM-АВТОВАЗ показал трехпроцентный подъем производства за 2017 год
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СП GM-АВТОВАЗ показал трехпроцентный подъем производства за 2017 год 

Car.ru 16 февраля 2018
Фото: Car.ru
Согласно статистических данных от автоэкспертов «Автостата», совместное российско-американское предприятие GM-АВТОВАЗ произвело 32909 автомобилей за ушедший год (+2,5%).
Продажи полюбившегося россиянам внедорожника Chevrolet Niva также выросли. В указанный промежуток времени было реализовано 31212 единиц данной автомодели (+4,6%). На экспорт было поставлено 1191 экземпляр.
Львиную долю потребил Казахстан (41,3%). Второй по объемам продаж Chevrolet Niva стала Украина (24,2%). Белоруссия потребила 20,6% от общего числа экспорта.
Увы, но как сообщалось ранее, GM-АВТОВАЗ на неопределенный срок приостановил работу над проектом создания Chevrolet Niva-2 новой формации.
Представители автопроизводителя и автоэксперты называют в числе глобальных причин такого решения как не отработанный законодательно процесс, так и финансовые моменты.
Но все же надежда есть. Как стало известно, автопроизводитель планирует обновить лицензию на производство Chevrolet Niva-2.
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