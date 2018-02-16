СП GM-АВТОВАЗ показал трехпроцентный подъем производства за 2017 год

Согласно статистических данных от автоэкспертов «Автостата», совместное российско-американское предприятие GM-АВТОВАЗ произвело 32909 автомобилей за ушедший год (+2,5%).

Продажи полюбившегося россиянам внедорожника Chevrolet Niva также выросли. В указанный промежуток времени было реализовано 31212 единиц данной автомодели (+4,6%). На экспорт было поставлено 1191 экземпляр.

Львиную долю потребил Казахстан (41,3%). Второй по объемам продаж Chevrolet Niva стала Украина (24,2%). Белоруссия потребила 20,6% от общего числа экспорта.

Увы, но как сообщалось ранее, GM-АВТОВАЗ на неопределенный срок приостановил работу над проектом создания Chevrolet Niva-2 новой формации.

Представители автопроизводителя и автоэксперты называют в числе глобальных причин такого решения как не отработанный законодательно процесс, так и финансовые моменты.

Но все же надежда есть. Как стало известно, автопроизводитель планирует обновить лицензию на производство Chevrolet Niva-2.