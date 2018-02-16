11 удивительных «Джипов», о которых вы не знали

Jeep это не только легендарные модели, но и таинственные «незнакомцы». Сегодня о них и поговорим.

Этот скромняга трудился на благо сельскому хозяйству, за что и получил имя CJ-3A Farm Jeep. Он выпускался с 1951 по 1953 год. На машину устанавливались виниловые сиденья, зеркала заднего вида, а окрашивался он в такие расцветки, которые были непохожими на армейскую «оливу». Поговаривают, что до сегодняшнего дня дожили считанные единицы.

Вам тоже кажется, что кабриолет Jeepsterвыглядит… скажем так, своеобразно? Это попытка Willys-Overland потягаться с Ford Deluxe, используя собственные стилистические мотивы, впоследствии ставшие визитной карточкой марки. Машина получилась летней — тонкий верх и отсутствие боковых стекол отбивало всякое желание ездить в холодную погоду. Выпускался Jeepster с 1948 по 1950 год.

В середине пятидесятых живописный Jeep Truck начал устаревать и на смену ему пришел «головастик» FC (Forward Control), который сходил с конвейера с 1956 по 1965 год. В основу лег внедорожник CJ-5 — FC перенял у него короткую колесную базу, широкую колею и полный привод. В настоящее время Forward Control считается коллекционной редкостью.

Был и такой Forward Control — американская «буханка». Вообще у FC существовало множество версий, которые, в частности, отличались колесной базой.

Пожалуй, один из самых необычных Jeep по имени Fleetvan. Под симпатичной «скорлупой» скрывается шасси модели DJ, которая в свою очередь представляла собой заднеприводный вариант CJ. На основе «Ди Джеев» строились почтовые версии с правым рулем. Что касается Fleetvan, то в основном его использовали правительственные структуры. В производстве он продержался с 1961 по 1975 год.

Призрак кабриолета продолжил терзать умы компании Kaiser Jeep (она появилась в результате слияния Kaiser и Willys Overland, а в 1970 году была продана AMC) в шестидесятые годы. Так на свет появился Jeepster Commando, конкурирующий с International Scout, Ford Bronco и Chevy Blazer. Автомобиль имел боковое остекление, а также полный привод, мотор V8 и съемный верх. Увы, с внедорожниками Ford и Chevy он не смог конкурировать и, просуществовав с 1966 по 1973 год, канул в Лету.

А таким внедорожник стал в последние годы производства, после того как Kaiser Jeep попала под крыло AMC. Он изменился внешне, утратил слово Jeepster в названии. Выпускался всего два года.

CJ-6? Был и такой Jeep, который, в отличие от CJ-5 и CJ-7 куда менее известен. Этот длиннобазный внедророжник в первую очередь был интересен лесничеству и армии. За пределами Штатов его знали и гражданские — так, он выпускался по лицензии на южноафриканских мощностях Volkswagen и предлагался в Бразилии. Американское производство «прадеда» Wrangler Unlimited завершилось в 1975 году, но зарубежную сборку продлили еще на шесть лет.

На этом «Си-Джее» поголовье редких Jeep не заканчивается — перед вами CJ-8, еще один уникум. По сути он — длиннобазный CJ-7 с 2629 мм между осями и съемным верхом, обнажающим грузовую платформу позади передних сидений. Выпускался CJ-8 всего ничего — с 1981 по 1986 год.

Параллельно с CJ-8 производилось страшилище CJ-10. В его основу легло шасси изумительного харизматичного пикапа J10, на которое навесили видоизмененные кузовные панели CJ-7. В Штатах «десятку» не продавали, зато в Австралии она была вполне известна.

Красавец, не правда ли? Это Kaiser Jeep M715— военный пикап, построенный на шасси Jeep Gladiator . Интересно, что монстр превращался в кабриолет, а лобовое стекло можно было сложить — как на нашем «Козлике».

Производился он с 1967 по 1969 год и в общей сложности разошелся тиражом свыше 30 000 экземпляров.