Hyundai показал новое видео с Santa Fe 2019

Корейский автопроизводитель Hyundai віложил на видеохостинг YouTube небольшой видеоролик, в котором показал в движении новинку — Santa Fe 2019 в движении и внутри салона.

В видеосюжете мягко было продемонстрировано некоторые функции систем безопасности автоновинки.

Речь идет о т.н. системе безопасного выхода под названием " Safety Exit Assist". В видеоролике мальчик хотел выйти в сторону дороги, но автоматика заблокировала двери. И только когда опасность миновала, водитель (отец или дедушка мальчика) смог открыть двери, нажав на специальною кнопку разблокировки.

Кроме продемонстрированной в видео функции, система безопасности может в условиях слабой видимости в автоматическом режиме включать функцию аварийного торможения в случае приближения препятствия.

Как уже сообщалось ранее, автоновинка Santa Fe 2019 будет официально представлена 21.02.2018 года.

Корейские автолюбители оформили уже свіше 10000 предзаказов на данную автомодель. Стоит такая машина примерно 28150000 вон (в рублях — около 1500000).