Ещё
Hyundai показал новое видео с Santa Fe 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai показал новое видео с Santa Fe 2019 

Car.ru 17 февраля 2018
Фото: Car.ru
Корейский автопроизводитель Hyundai віложил на видеохостинг YouTube небольшой видеоролик, в котором показал в движении новинку — Santa Fe 2019 в движении и внутри салона.
В видеосюжете мягко было продемонстрировано некоторые функции систем безопасности автоновинки.
Речь идет о т.н. системе безопасного выхода под названием " Safety Exit Assist". В видеоролике мальчик хотел выйти в сторону дороги, но автоматика заблокировала двери. И только когда опасность миновала, водитель (отец или дедушка мальчика) смог открыть двери, нажав на специальною кнопку разблокировки.
Кроме продемонстрированной в видео функции, система безопасности может в условиях слабой видимости в автоматическом режиме включать функцию аварийного торможения в случае приближения препятствия.
Как уже сообщалось ранее, автоновинка Santa Fe 2019 будет официально представлена 21.02.2018 года.
Корейские автолюбители оформили уже свіше 10000 предзаказов на данную автомодель. Стоит такая машина примерно 28150000 вон (в рублях — около 1500000).
Car.ru: последние новости
К 2019 году АВТОВАЗ выпустит самую бюджетную автомодель LADA Granta В Рязани выпустили первую партию высокооктанового бензина АИ-100 В Volkswagen представили гоночный электромобиль
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Машину Путина выставили на продажу16
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение