Январским рекордсменом продаж в Дальневосточном ФО стал УАЗ «Патриот»

Статистические данные автоэкспертов «Автостата» за первый месяц текущего года показали, что в обозначенном регионе в указанный период было распродано 756 машин (+9%).

Новым лидером Дальневосточного ФО был назван УАЗ «Патриот» отечественного производства, сместив японского соперника Toyota RAV4.

"Патриотов" было распродано 55 экземпляров. Toyota RAV4 уступила на одну позицию (54 единицы).

Вседорожник Hyundai Creta был назван третьим в рейтинге. Его результат — 41 единица проданных машин.

По словам автоэкспертов теперешнее лидерство «Патриота» в обсуждаемом регионе не первое в его жизни. Три года назад в 2015-м УАЗ «Патриот» занимал первое место по реализации.