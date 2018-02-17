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Январским рекордсменом продаж в Дальневосточном ФО стал УАЗ «Патриот»
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Январским рекордсменом продаж в Дальневосточном ФО стал УАЗ «Патриот» 

Car.ru 17 февраля 2018
Фото: Car.ru
Статистические данные автоэкспертов «Автостата» за первый месяц текущего года показали, что в обозначенном регионе в указанный период было распродано 756 машин (+9%).
Новым лидером Дальневосточного ФО был назван УАЗ «Патриот» отечественного производства, сместив японского соперника Toyota RAV4.
"Патриотов" было распродано 55 экземпляров. Toyota RAV4 уступила на одну позицию (54 единицы).
Вседорожник Hyundai Creta был назван третьим в рейтинге. Его результат — 41 единица проданных машин.
Не перешагнув порог в 40 единиц к январской десятке по Дальневосточному региону примкнули в том числе автомодели: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Nissan X-Trail, LADA 4x4, Toyota Hilux, Nissan Terrano.
По словам автоэкспертов теперешнее лидерство «Патриота» в обсуждаемом регионе не первое в его жизни. Три года назад в 2015-м УАЗ «Патриот» занимал первое место по реализации.
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