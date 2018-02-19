Разработчик интеллектуальных электромобилей Faraday Future показал тизеры концептов

Компания Faraday Future, специализирующаяся на развитии интеллектуального электротранспорта, провела в Калифорнии саммит мировых поставщиков, на котором собралось около 200 представителей более 100 мировых брендов.

Faraday Future пообещала начать производство и поставки FF91 уже концу года, но в это трудно поверить, так как строительство и установка оборудования на предприятии в Хэнфорде началась только 1 февраля.

Руководство Faraday Future наряду с исполнительной командой надеется, что обзор глобальной стратегии компании, их видений. Бизнес-плана и обновлений проекта FF побудит поставщиков оставаться с ними на связи.

Также в качестве приманки компания презентовала тизеры новых концептуальных моделей авто, которые могут последовать после FF 91.

Примечательно, что о главе компании Faraday Future стоят пять членов команды, тогда как имя генерального директора так и остается неизвестным.