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Разработчик интеллектуальных электромобилей Faraday Future показал тизеры концептов
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Разработчик интеллектуальных электромобилей Faraday Future показал тизеры концептов 

Car.ru 19 февраля 2018
Фото: Car.ru
Компания Faraday Future, специализирующаяся на развитии интеллектуального электротранспорта, провела в Калифорнии саммит мировых поставщиков, на котором собралось около 200 представителей более 100 мировых брендов.
Faraday Future пообещала начать производство и поставки FF91 уже концу года, но в это трудно поверить, так как строительство и установка оборудования на предприятии в Хэнфорде началась только 1 февраля.
Руководство Faraday Future наряду с исполнительной командой надеется, что обзор глобальной стратегии компании, их видений. Бизнес-плана и обновлений проекта FF побудит поставщиков оставаться с ними на связи.
Также в качестве приманки компания презентовала тизеры новых концептуальных моделей авто, которые могут последовать после FF 91.
Примечательно, что о главе компании Faraday Future стоят пять членов команды, тогда как имя генерального директора так и остается неизвестным.
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