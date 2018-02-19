Двигатели SaM146 отработали на авиалайнерах «Аэрофлота» свыше 300 тысяч часов

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SaM146 — интегрированная силовая установка, включающая двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet — совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн». Рыбинское предприятие ОДК отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя SaM146 и его испытания, а Safran Aircraft Engines — за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ, интеграцию силовой установки. Двигатель SaM146, а также его производство сертифицированы по нормам EASA и АР МАК

Коммерческая эксплуатация SSJ100 в «Аэрофлоте» началась в 2011 году. PowerJet оказывает всестороннюю поддержку авиакомпании в обеспечении максимально эффективной эксплуатации SaM146.

Общая наработка находящихся в эксплуатации силовых установок SaM146 превышает 800 тысяч часов. На сегодня поставлено уже свыше 300 двигателей, при этом 2017 год стал рекордным — заказчики получили 76 SaM146.

Первый серийный двигатель SaM146 был отгружен в 2010-м, а с 2011 года начата его коммерческая эксплуатация в составе самолета SSJ100. Сегодня силовая установка SaM146 поднимает в воздух авиалайнеры 15 операторов как в России («Аэрофлот», «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Газпромавиа» , «Азимут» и другие эксплуатанты), так и в других странах — в частности, в Мексике, Ирландии, Таиланде, Казахстане.

Двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель SaM146, созданный на основе сочетания опыта и новых технологий российского и западного двигателестроения, полностью отвечает современным экологическим требованиям. Оптимизированная степень двухконтурности и уменьшенная скорость вращения вентилятора позволили значительно снизить шум от работающего двигателя и обеспечить запас по отношению к нормам ICAO Глава IV. Камера сгорания спроектирована таким образом, что гарантирует низкий уровень загрязняющих выбросов, обеспечивая соответствие нормам CAEP8. Система управления двигателя — цифровая, с полной ответственностью (типа FADEC). SaM146 обладает широким диапазоном регулирования тяги.

На сегодня разработаны и сертифицированы четыре модификации SaM146: 1S17 — базовая версия, 1S18 — версия с увеличенной тягой и две модификации — 1S17С и 1S18С — для корпоративного самолета.

Конструкция двигателя позволяет гибко осуществлять послепродажное обслуживание. К двигателю обеспечивается хороший доступ, его можно быстро снять с крыла. Конструкция SaM146 — модульная, и при применении концепции эксплуатации по техническому состоянию во время ремонтов нет необходимости производить их полную разборку, если требуется заменить детали или выполнить ремонт какого-либо из модулей.

С целью создания отвечающей мировым требованиям системы поддержки заказчика созданы два центра распространения запчастей SaM146 — в подмосковном Лыткарино и во французском Виляроше. Подобная локализация складов позволяет доставить запчасти в течение суток практически в любую точку мира. В России и Франции функционируют два учебных центра для обучения технического персонала авиакомпаний и два ремонтных цеха для своевременного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Созданы круглосуточный центр поддержки заказчиков, web-портал.